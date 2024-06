Caixa Popular finançarà amb les Ajudes per la Igualtat 3 projectes destinats a dones en risc d'exclusió

Caixa Popular ha resolt la 4a Convocatòria d'Ajudes a la Igualtat. Una convocatòria per a la realització de projectes d'igualtat de gènere que es finança amb un fons de 10.000€.

El fons de l'ajuda s'ha constituït gràcies a la recaptació de la Targeta Dona de Caixa Popular, la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere i que destina un percentatge dels beneficis obtinguts per utilitzar-la en projectes socials que fomenten la igualtat entre les persones, sense cap cost per al client

El dimecres 26 de juny a les 19h se celebrarà en el jardí de Bombas Gens l'acte de lliurament dels premis als 3 projectes guanyadors. Estarà conduït per la periodista valenciana Emma Tomàs i amenitzat per la música en directe de Doña Manteca. Pots inscriure't en el següent enllaç.

Durant l'esdeveniment, les associacions premiades explicaran els seus projectes i el destí de l'ajuda. Entre els més de 70 projectes que s'han presentat, l'equip de Caixa Popular i els usuaris de la Targeta Dona han decidit el resultat final a través de la seua votació en línia.

Els projectes

El projecte amb el nombre més elevat de vots i que ha resultat guanyador és 'Mujeres Sanas, Mujeres Llenas' de ASMISAF, Associació per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta iniciativa, premiada amb 6.000€, té com a objectiu proporcionar recursos i suport per a millorar la salut de les dones amb discapacitat intel·lectual i els seus familiars, perquè mantinguen una qualitat de vida òptima.

El segon projecte finalista, que obtindrà 3.000€, és 'Totes Sumen' de Associació Brúfol, un programa per a dotar de competències bàsiques en lectoescriptura, lectonumérica i ús funcional de les TIC a dones veïnes del districte de Poblats Marítims que van ser mares joves i amb més de dos fills a càrrec.

Finalment, el tercer finalista rebrà 1.000€ i és el projecte 'Dones-In' Fundación de la Comunidad Valenciana Estudio y Cultura, que pretén millorar la professionalització i inserció laboral de dones en situació d'exclusió social a través d'un programa de capacitació tècnica orientada al tèxtil i hoteler, que els facilite la seua autonomia emocional, social i econòmica.

Caixa Popular vol ser l'entitat preferida per les dones

La iniciativa de la convocatòria d'ajudes forma part del projecte Caixa Popular Dona, que comprèn diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones, un dels valors de l'entitat des que va néixer en 1977.

En el seu compromís per la igualtat, Caixa Popular ha llançat iniciatives com la col·laboració amb la Fundació Novaterra, amb un projecte d'autotreball per a dones amb pocs recursos. També ha creat la línia InvestigaDona, una iniciativa per a promoure l'accés de la dona i la xiqueta en la ciència i promoure el lideratge de les dones investigadores en aliança amb INCLIVA.

A més, impulsa el programa ‘Diàlegs’ amb Emma Tomás. Una sèrie d'entrevistes en xarxes socials amb convidades amb un paper rellevant en el terreny de la igualtat i la dona.