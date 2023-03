La història de les Falles està plena de reivindicació, de crítica, de sàtira. Mantindre aquesta tradició valenciana és precisament respectar la seua raó de ser: el compromís amb la societat que viu la festa. D’això saben molt bé a la falla Cronista de Torrent que, entre altres qualitats, destaca per la seua aposta per la sostenibilitat i els projectes socials. Una labor que desenvolupen des de l’any 2014. Així ho explica Ferran Martínez, de la delegació de Cultura de la falla Cronista.

El monument de les Falles de 2014 va ser un arbre, fet fonamentalment de fusta, que va donar pas a una de les iniciatives més importants d’aquesta comissió torrentina: des d’aquell any, i fins a l’actualitat, tots els fallers i falleres col·laboren en una activitat de reforestació per a compensar la petjada de carboni a consecuència de la cremà. Així doncs, la comissió contacta amb la delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent per a plantar a la Serra Perenxisa les espècies que el consistori assenyala.

A més a més , aquest 2023 la reforestació ha sigut més especial que mai. Amb motiu del 50 aniversari de la falla del Carrer Cambrils, van invitar a participar en l’activitat a la resta de les comissions falleres de Torrent. «Hem aconseguit que cada falla plante una carrasca emblemàtica en l’àrea recreativa de la Serra Perenxisa. També s’ha plantat una garrofera que simbolitza l’entorn en comú que tenim totes les comissions de Torrent, a més dels 250 plançós com fem tots els anys», detalla Martínez. Però aquest no és l’únic projecte que impolsen en matèria de sostenibilitat. També des del 2014, la falla Cronista utilitza gots reutilitzables creats per diferents dissenyadors per tal de reduir el consum de plàstic.

Tota aquesta mobilització naix d’un compromís que adopten l’any 2003 amb projectes solidaris. En 2009, per exemple, els artistes fallers del munument van ser els membres d’Adisto (Associació de Discapacitats de Torrent). En 2012, cada escena del monument estava vinculada a un mal de la societat, com la violència masclista, abús de poder, explotació laboral, entre altres. Al mateix 2014, partint de la tradició xinesa, van invitar als veïns i veïnes de la ciutat a portar un kilo d’aliments solidaris a canvi d’una cinta que podien col·locar a seu arbre de fusta acompanyada d’un desig. Van recaudar prop d’una tonelada d’aliments.

En matèria d’igualtat i diversitat, destaca el monument de l’any 2021, amb l’emblemàtica imatge de les dos falleres donant-se un bes. També girarà entorn a la diversitat la falla d’enguany, que compatarà amb la presència de personalitats referents al respecte com la pirotècnica Reyes Martín o Marina Puche, primer dona en dissenyar la falla municipal de València.