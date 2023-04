Els efectes del canvi climàtic sobre els boscos mediterranis semiàrids són una realitat, per la qual cosa és necessari dur a terme actuacions, amb la major certesa possible, per a reduir el seu impacte. Disposar d’informació de qualitat és fonamental per a articular estratègies d’adaptació que potencien els principis de gestió forestal sostenible.

Sota aquesta realitat, el projecte Life Resilient Forests, coordinat per la Universitat Politècnica de València (UPV), ha desenvolupat un nou sistema de suport a la decisió C.A.F.E. (Carboni, Aigua, Foc, Eco-resiliència) per a promoure un enfocament de gestió forestal eco hidrològica a escala de conca hidrogràfica. «El canvi climàtic augmentarà el número i intensitat de les sequeres en moltes parts d’Europa, afectarà la disponibilitat de recursos hídrics i incrementarà el risc d’incendis forestals. Per això, és necessari articular mesures d’adaptació i un bon exemple és aquest projecte que quantifica, mitjançant el desenvolupament d’un ‘software’, quin tipus de gestió forestal pot resultar atractiva, tant per a l’administració com per als propietaris forestals», indica María González Sanchis, professora de la UPV i coordinadora del projecte. En aquest sentit, la doctora González Sanchis afirma que durant desenvolupament del projecte, finançat pel programa LIFE, molts col·lectius implicats s’han mostrat interessats a conéixer el seu potencial, ja que estan preocupats per l’impacte que està tenint el canvi climàtic sobre els seus ecosistemes «amb la proliferació d’incendis sobre masses forestals que rarament havien patit de forma tan reiterada aquests fenòmens extrems», assenyala. Per això, considera que aquest 'software' pot ser una solució per a adaptar els nostres boscos al canvi global. «Aquesta eina determina les activitats silvícoles òptimes per a gestionar múltiples béns i serveis com la producció de biomassa, el segrest de carboni, el risc d’incendis, l’aprovisionament d’aigua, la resiliència climàtica o la biodiversitat, que es quantifiquen simultàniament en el temps i l’espai» afig la coordinadora.