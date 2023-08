Les rambles, els torrents i els barrancs són els espais més vulnerables en l’abandó de fem a la natura i, per això, el projecte «Libera» per a la recollida de fem abandonat en la naturalesa posarà en marxa una nova campanya per a la seua recollida el pròxim 16 de setembre, abans que comence la gota freda.

La campanya de ciència ciutadana «1m2 (un metre quadrat) per les platges i les mars» està organitzada per la ONG SEO/BirdLife i l’empresa Ecoembes, que lideren el projecte Libera, amb el qual es pretén «fer una crida sobre les conseqüències de l’abandó de residus». Segons l’últim informe de Libera, «cada any, entre 4,8 i 12,7 milions de tones de plàstics acaben en les mars i oceans», una xifra que Nacions Unides eleva fins als 13 milions de tones. «Envasos, pneumàtics i plàstics d’origen agrícola», estan entre els residus més freqüents, que es pretén evitar que es concentren en els «punts negres», en espais vulnerables com les rambles, els torrents i els barrancs, d’acord amb Libera. La campanya pretén animar als ciutadans a recollir el fem en els entorns naturals, denominada pel projecte com «basuraleza», abans de l’arribada de la previsible gota freda habitual durant finals del mes d’agost i setembre, «especialment en la part oriental de la península». El coordinador del projecte Allibera en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, apunta que «cada any es llancen 230.000 tones de plàstic a la mar Mediterrània, 27 tones d’este material cada hora». Això vol dir que «cada hora es tiren el pes de 1,3 milions de botelles d’aigua, cinc milions de bosses de plàstic o 130 milions de burilles de cigarret solament en una xicoteta fracció de superfície marina del planeta», segons Muñoz. La coordinadora del Projecte Libera en Ecoembes, Sara Güemes, afig que «s’han trobat microplàstics en més del 95 % de les mostres d’un total de 18 platges de diferents llocs d’Espanya». Güemes assevera que estes xifres «són alarmants», per això és necessari «la unió, l’educació i el compromís de tots els col·lectius» per a acabar amb l’abandó de residus en la naturalesa. La iniciativa de Libera està oberta a qualsevol organització, col·lectiu, associació o entitat mitjançant inscripció abans del 10 de setembre.