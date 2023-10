Més de 30 agricultors s’han unit per a crear Bioplataforma, un «aparador» d’aliments ecològics valencians certificats, que està en marxa des d’aquesta setmana amb un centenar de propostes que van des de fruites i verdures fins a olis, lactis, vins i altres productes elaborats com a melmelades o hummus.

Es tracta d’un projecte promogut per l’Associació per a la Defensa de la Producció i Alimentació Ecològica de la Comunitat Valenciana (ASECOCV) amb finançament de la Diputació d’Alacant i la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Tots els interessats a conéixer, consumir o comercialitzar aliments ecològics cultivats en la naturalesa valenciana «amb amor i respecte al medi ambient» el poden fer a través d’aquesta plataforma. Arranca amb l’objectiu d’anar creixent en els pròxims mesos fins a sumar una major diversitat i oferta.

En aquesta primera fase no es planteja com una botiga en línia, sinó com un «aparador» d’aliments ecològics valencians certificats. Per a això aposta per oferir una connexió directa amb els productors locals, a més de servir-los de suport i impuls.

«Volem posar en valor el sabor, la qualitat i la sostenibilitat de l’aliment ecològic valencià, convidant a particulars i comercialitzadors a descobrir l’autèntica essència de la regió a través de propostes fresques i respectuoses amb el medi ambient: la nostra raó de ser», manifesta José Antonio Rico, membre de la junta directiva.

Fomentar l’economia local

En definitiva, es busca fomentar l’economia local de la Comunitat Valenciana i el respecte al medi ambient des d’una filosofia de tracte directe, personal i pròxim amb productors, operadors i agricultors, sense intermediaris. «Cada aliment de Bioplataforma té un rostre i una història darrere. Cada article és una mostra de l’ardu treball i la passió dels agricultors i productors locals compromesos amb la producció sostenible i d’alta qualitat», culmina Pep Roselló com a membre d’ASECOCV. Com a garantia per al consumidor, tots els aliments ecològics d’aquesta plataforma estan certificats pel Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).