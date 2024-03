Estudiants de la UPV dissenyen un prototip per a la neteja marina

L’equip més marí del programa Generació Espontània de la UPV, Proluo, ha creat una nova ‘arma’ per a combatre un dels problemes més apressants i greus del món: la contaminació plàstica de les nostres mars i oceans. Es tracta de Blau 0.5, un prototip capaç de recollir mostres de microplàstics de les nostres mars i, he ací la gran novetat, d’una manera cent per cent sostenible.

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) adverteix que els oceans reben uns 13 milions de tones de plàstic cada any, l’equivalent a descarregar un camió de fem en l’oceà per minut.

Davant aquesta realitat, Proluo porta cinc anys desenvolupant dispositius que contribuïsquen a frenar el «plàsticzè», la denominació evolutiva que tracta d’alertar sobre la presència massiva de plàstic en el medi ambient. Proluo compta actualment amb 25 estudiants de la UPV procedents de titulacions molt variades, com a Biotecnologia, Informàtica, ADE, Disseny, Física, Industrials o Aeroespacial, entre altres.

Blau 0.5

Blau 0.5 és la cinquena creació d’aquest equip i el resultat de nou mesos de treball directe. La seua principal innovació respecte als anteriors prototips és que no necessita cap mena de combustible o font d’energia per a capturar mostres.

Una altra dels avantatges de Blau 0.5 és el seu reduït cost: al voltant de 2000 euros. Una fita, que s’ha aconseguit en simplificar la mecànica que incorpora el prototip gràcies a la investigació i l’experiència afermada per l’equip des de la seua creació.