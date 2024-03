La UPV investiga l’impacte sobre la biodiversitat dels productes agrícoles

Amb l’objectiu de donar resposta a la qüestió de ‘com afecta el comerç internacional de productes agrícoles i forestals a la pèrdua de biodiversitat’ s’està desenvolupant el projecte europeu CLEVER, en el que participa el docent de la Universitat Politècnica de València (UPV), Javier Ribal, al costat de les investigadores i professores de la La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (Etseanm), Neus Sanjuan i Gabriela Clemente.

A través d’un consorci format per 12 socis pertanyents a 8 països i una xarxa d’associacions col·laboradores, es busca aportar solucions i estratègies per a una producció i consum més sostenibles, i influir en la presa de decisions gràcies a les aliances amb representants de la política, sector privat i societat civil.

L’estudi, finançat per la convocatòria H2020, part de la realitat que gràcies al comerç global les societats occidentals no simplement han progressat, sinó que també tenen accés a diversos productes que d’una altra manera no estarien al seu abast. No obstant això, en alguns casos estos hàbits de consum provoquen un mal ambiental sobre la biodiversitat.

Per això, a partir de diversos casos d’estudi s’investigarà l’impacte del comerç internacional de soja, i fustes tropicals sobre la desforestació i pèrdua de biodiversitat en les selves tropicals, d’esta manera es pretén definir quines són les millors estratègies (polítiques, certificacions, etc) per a buscar un equilibri i conservar la biodiversitat al mateix temps.

El consorci aprofitarà per a millorar la cooperació entre ciència i indústria per a una transformació bioeconómica sostenible

«Amb diversos membres compromesos des de fa molt temps en la interfície ciència-política, el consorci aprofitarà el coneixement i les ferramentes de CLEVER per a enfortir els programes internacionals IPBES i IPCC, i d’esta manera, millorar la cooperació entre ciència i indústria per a una transformació bioeconómica sostenible», afirma Neus Sanjuan, professora de la Etseanm.

Àrea de treball de la UPV

Els professors de la UPV treballen en el desenvolupament d’un model que avalue els impactes en la biodiversitat de diferents cadenes de subministrament, com les relacionades amb la soja, els productes forestals i l’aqüicultura.

«Com a resultat, a partir de l’anàlisi de cadenes de valor específiques al Brasil, Camerun i Gabon s’obtindran indicadors més complets de pèrdua de biodiversitat, així com de petjada de carboni i petjada hídrica, que serviran per a millorar el model Globiom desenvolupat per Iiasa i que permetrà generar projeccions futures més precises sobre el flux de la biomassa a través les cadenes de valor, els actors implicats en la seua gestió i els seus impactes sobre la biodiversitat, petjada hídrica i petjada de carboni», destaca Neus Sanjuán.

En este sentit, un altre dels objectius és comprendre millor els efectes de les fugides (el que en anglés es coneix com leakage i spillover), és a dir, conéixer els motius que provoquen que els impactes negatius sobre la biodiversitat es traslladen d’un emplaçment a un altre. «Per a estudiar els fenòmens de fugida necessitem millorar els models de simulació, per exemple, representant explícitament als actors clau, com a productors i importadors, en les cadenes de valor internacionals. Es tracta de conéixer els efectes indirectes de polítiques com la llei europea, que ha entrat recentment en vigor, i que busca tancar l’espai europeu a productes com el de la fusta, la soja o la carn que contribuïsquen a la desforestació o degradació dels boscos», assenyalen les professores de la UPV.