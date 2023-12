Les emissions de diòxid de carboni tornaran a superar un nou rècord a nivell mundial durant 2023, quan s’arribarà a 36.800 milions de tones, un 1,1% més que l’any anterior, segons l’informe anual de «Global Carbon Budget projects» que destaca que, a més, les emissions van augmentar en 2023 en tots els tipus de combustible fòssil (gas, petroli i carbó).

El treball subratlla que les emissions de CO2 estan reduint-se en algunes regions, com Europa o els Estats Units, però augmenten a nivell global i els científics afirmen que l’acció conjunta per a retallar els combustibles fòssils no s’està produint tan ràpid com per a evitar un canvi climàtic «perillós».

També conclou que encara que s’espera que les emissions procedents dels canvis de l’ús del sòl, com la desforestació, vagen decreixent lentament, encara són massa altes per a ser compensades pels nivells actuals de reforestació i de noves repoblacions. Així, l’informe calcula que les emissions globals totals de CO2 a nivell mundial (combustibles fòssils i canvis d’ús de la terra) arriben a 40.900 milions de tones de CO2 en 2023. Això suposa un nivell similar als nivells de fa un any, llunyà del «urgent» escenari de reducció d’emissions necessari per a aconseguir els objectius climàtics a nivell mundial.

COP28

L’informe «Global Carbon Project», es publica cada any en el marc de la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic que enguany celebra la seua vint-i-huitena cita a Dubai (Emirats Àrabs). L’equip d’investigadors inclou a uns 130 científics de la Universitat de Exeter, de la Universitat de East Anglia (UEA), CICERO (Center for International Climate Research), la Universitat de Munic-Ludwig-Maximilian i d’altres 90 institucions de tot el món.

El professor de l’Institut de Sistemes Globals de la Universitat de Exeter i director de l’estudi, el professor Pierre Friedlingstein, ha lamentat que els impactes del canvi climàtic «són evidents» però l’acció per a reduir les emissions de carboni procedents dels combustibles fòssils encara és «dolorosament lenta». «Sembla inevitable que superarem l’objectiu de 1,5 °C de l’Acord de París, i els líders reunits en la COP28 hauran d’acordar retallades ràpides de les emissions de combustibles fòssils fins i tot per a aconseguir l’objectiu de 2 °C», ha advertit.