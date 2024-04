La Generalitat aposta en l’obtenció de matèries primeres a partir d'ous de gallina trencats

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme dona suport a un projecte d’innovació per a transformar els ous de gallina que es trenquen en els centres d’embalatge i transformar-los en matèries primeres de valor per als sectors agroalimentaris, ceràmic i del calçat. Esta iniciativa, que impulsa l’economia circular i la simbiosi industrial entre empreses de diferents sectors d’activitat, proposa una solució integral a un problema, el del trencament accidental d’ous, que només en la Comunitat Valenciana genera al voltant de 2.300 tones de deixalles a l’any, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En l’actualitat, són les empreses ovoproductores les que costegen l’adequat tractament d’aquests residus biològics mitjançant el seu lliurament a un gestor autoritzat. No obstant això, aquest procés comporta un impacte econòmic per a esta indústria, que ha de sufragar entre 60 i 150 euros per cada tona de residu, depenent de la localització de la granja i del volum generat.

Este projecte estratègic, denominat OVOVAL, està coordinat pel Centre Tecnològic del Calçat, Inescop, i s’executa en col·laboració amb l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC-AICE); l’Associació Avícola Valenciana (ASAV) i La Va unir Llauradora i Ramadera. Així mateix, compta amb el suport econòmic d’IVACE+i i finançament de la Unió Europea a través del programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027.

Productes i materials renovables

La iniciativa pretén aprofitar aquest residu animal per al desenvolupament de productes i materials renovables i d’alt valor afegit amb aplicacions potencials en diferents indústries estratègiques de la Comunitat Valenciana, com la ceràmica, el calçat o, fins i tot, el sector agroalimentari.

Amb la corfa de l’ou, el consorci preveu obtindre biocarbonat càlcic, un material que podria emprar-se com una matèria primera en la formulació de fregides per a rajoles ceràmiques o per a la fabricació de soles de calçat.

D’altra banda, la clara, la gemma i la membrana s’usaran en la producció de nous bioproductes de contingut proteic destinats al desenvolupament de biopolímers per a la indústria del cuir, mentre que, en l’àmbit agrícola, s’entrelluquen altres aplicacions alternatives centrades en el desenvolupament de l’agricultura ecològica i la producció de bioestimulants.

A més d’impulsar l’economia circular, OVOVAL contribuirà a millorar la competitivitat de les empreses avícoles, que minimitzarà l’impacte econòmic que suposava fins ara la gestió d’aquests residus. De la mateixa manera, les matèries primeres renovables que s’obtindran a partir d’aquestes restes animals contribuiran a desenvolupar nous productes sostenibles en els sectors del calçat i la ceràmica, que al seu torn ajudaran totes dues indústries a avançar cap als objectius de descarbonització que exigeix la Unió Europea per a l’any 2050.