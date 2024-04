Sis artistes exposen el seu compromís amb el planeta en 'Natura, cap a un futur més verd'

Sis artistes exposen des de hui en la Galeria CLC Art, a València, el seu compromís amb el planeta en la mostra col·lectiva ‘Natura, cap a un futur més verd’, que recull l’obra més compromesa d’Ana Docavo, Karla Solano, Luz Moreno Pinart, María Tena Torres, Mario Valdés i Mapi Gómez.

Els sis artistes utilitzen l’art per a conscienciar i contribuir a un futur millor, segons ha informat la galeria en un comunicat. L’exposició és una de les activitats realitzades en el marc de València Capital Verda Europea.

La directora de la Galeria CLC Art, Carla Alabau, explica que ‘Natura’ és una exposició «que presenta una nova manera de veure, entendre i sentir el planeta». «Pretén que valorem la Naturalesa i que siguem conscients de què depén de les nostres accions, el futur i com vulguem viure en el planeta», ha detallat.

Ana Docavo (València, 1970) és artista, neta de Alberti, enginyera especialitzada en aqüicultura marina, i col·laboradora amb la Fundació Oceanografic i Frosh i ONG com Save the Posidònia Project, Coral Gardeners o l’ONG Xaloc entre altres. Se’l coneix com ‘the ocean artist’, ja que aposta pel reciclatge o reutilització de residus. Treballa amb la idea de donar-li vida útil i bella a alguna cosa que està predeterminat per a ser un desfet.

L’artista presenta en esta exposició diferents obres que dialoguen i estableixen una reflexió sobre la necessitat de respectar i cuidar la flora i fauna marina.

Karla Solano (Costa Rica, Sant Jose, 1971), fotògrafa i artista plàstica, Premi Nacional Arts Visuals Aquileo J.Echevarría, convida a un món fantàstic que naix de la contemplació de la naturalesa i de l’ésser humà. Des del seu Costa Rica natal ha naturalitzat la interacció constant de plantes i animals amb l’ésser humà, la mescla del salvatge i el civilitzat, la pluja i el sol, el volcà i la mar. «A través de la meua obra, busque meditar sobre l’efímer, reconéixer el que encara conservem per a protegir-ho i assegurar la seua continuïtat», explica.

Per part seua, Luz Moreno Pinart (Madrid, 1989) guanyadora del premi artista emergent 2024 en la Fira ArtMadrid 24 i única finalista espanyola de la Fundació Loewe en els Craft Price 2023, reinterpreta tècniques tèxtils i aprén a comunicar-se amb la matèria, apostant per la sostenibilitat, millora ambiental dels productes i amb la posada en valor de la cultura tradicional artesanal.

María Tena Torres (València, 1990), guanyadora del Premi Nacional de Pintura Fundació Mainell 2023 i Premiada per la XXV Mostra D’Art Public, presenta la seua sèrie ‘Sobre l’invisible’, en la qual reflexiona sobre allò que moltes vegades passa desapercebut: «el nostre entorn, la qual cosa ens envolta».

Mario Valdés (Madrid , 1965), premi especial Sustainability and Art 2024 d’Art Laguna Internacional a Venècia i cooperant del projecte del Museu Nacional Thyssen Bornemisza i TBA21Academy ‘Organisme, Art en ecologies crítiques aplicades’ 2024, aborda en la seua obra la importància de preservar el medi ambient.

Arrels recuperades

La conformen una sèrie d’escultures realitzades usant arrels d’arbres recuperades d’incendis forestals. En cada arrel carbonitzada inserida peces de vidre i fotografies modificades per AI dels boscos als quals pertanyien els arbres abans de cremar-se.

Mapi Gómez (València, 1979), artista i defensora dels oceans, convida a reflexionar sobre l’aigua, l’art i la sostenibilitat per a un futur habitable. La seua obra tracta de visualitzar un futur on l’aigua passa a un altre estat. Les seues escultures en ferro amb forma d’ona són un símbol de lluita en favor del planeta i els oceans.