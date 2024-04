Les activitats d’Horta Neta per a joves fomenten la protecció de l’entorn

El dissabte passat,13 d’abril, un grup de joves d’Horta Neta es va endinsar en les Rutes de la Marjal de Massanassa, per a realitzar una visita cicloturista pels camps d’arròs fins a arribar al motor d’aigua del Barraquer, que està situat al costat d’un canal d’aigua, just al final del Camí de l’Alquerieta.

Al llarg de l’any, el paisatge de la marjal es transforma, depenent d’en quin punt es trobe el procés del cultiu de l’arròs. En el motor, esperava al grup de joves Pepe, un tècnic mediambiental entusiasta, que els va comptar totes les riqueses de l’espai natural protegit en el qual es trobaven i les ruïnes que amenaçaven l’entorn, a causa dels residus que li anem deixant.

El 13 d’abril el grup es va endinsar en les Rutes de la Marjal de Massanassa per fer una visita cicloturista

Pepe va explicar als joves com s’està treballant des de les associacions, administracions, grups ecologistes, per a intentar revertir este procés o almenys frenar-lo, ja que en este paratge natural hi ha molta vida a protegir i preservar, una manera de viure les tradicions, els seus cultius, les seues aus, els seus peixos o la seua flora.

En finalitzar, van fer tasques de recollida de residus, llandes, botelles, plàstic, entre altres. Quan van acabar, tot va quedar com havia d’estar, en salvatge harmonia. Per acabar el matí van pujar a una barca, que els va portar a través d’un dels ramals del llac de l’Albufera, mentre observaven les aus que eixien al pas. En definitiva, van gaudir d’un matí envoltats de tradicions i en bona companyia!

Ruta de cicloturisme amb Horta Neta. / Horta Neta

La campanya

Esta activitat estava organitzada per l’Ajuntament de Massanassa, a través de la seua Regidoria de Joventut, i dins de la campanya «Horta Neta 2024. SOS: Emergència Climàtica», del Consorci Xarxa Joves.net. La campanya té com a objectiu visibilitzar sobre l’actual emergència climàtica, conéixer, aprendre i millorar la protecció de l’entorn. Es pot trobar tota la informació de les activitats a la seua web. Per a participar només cal fer la inscripció prèvia. Són iniciatives gratuïtes i estan adreçades a públic jove i familiar.

El proper cap de setmana se celebren tres activitats més de Joves.net i Horta Neta. El dissabte 20, al matí, es farà una ruta en bici pels horts de Picanya, Alaquàs i Xirivella al mateix temps que hi haurà també una ruta de senderisme a Moncada, pel Barranc del Carraixet. El diumenge 21 tindrà lloc una plantació de flors a més de l’elaboració d’un mapa pesat al municipi de Quart de Poblet.