La Fiscalía de Menores decretó ayer el internamiento provisional en un centro de régimen semiabierto y una orden de alejamiento de la menor como medidas cautelares contra el adolescente detenido el lunes por su presunta participación en la violación grupal cometida el sábado por la tarde en un municipio de la Safor, tal como adelantó ayer Levante-EMV en exclusiva.

Los otros dos detenidos, ambos de 21 años, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, en funciones de guardia, a las 10.00 horas de ayer. Siete horas después, sobre las cinco de la tarde, agentes de la Policía Nacional los escoltaron nuevamente hasta la comisaría local, después de que el magistrado decidiera prorrogar la detención hasta hoy, para practicar nuevas diligencias, según han informado fuentes del TSJ-CV.

La agresión sexual en manada, tal como ha publicado este diario, se produjo en la tarde del sábado en un paraje rural al que la víctima acudió acompañada de cuatro jóvenes, entre ellos, su pareja, quien se ausentó del lugar antes de que sucedieran los hechos.

En su ausencia, los otros tres, dos jóvenes de 21 años y un menor de 15, habrían cometido la violación aprovechando la situación de vulnerabilidad de la joven, que prácticamente había perdido el sentido como consecuencia del alcohol que habían estado consumiendo todos ellos con anterioridad, al parecer, cazalla, según fuentes conocedoras de los hechos. Fue precisamente el novio quien, al regresar al lugar, se encontró con la escena y auxilió a la chica.

La adolescente, de 16 años, tenía desgarrada la ropa y estaba en estado semiinconsciente. Fue el chico quien advirtió al padre de la víctima de lo ocurrido, lo que propició la denuncia que ahora investiga la Policía Nacional.

La menor fue trasladada ese mismo día al hospital, donde fue atendida y explorada tras activar el protocolo de agresiones sexuales.

Esta es la tercera violación grupal que se produce en la provincia de València en el plazo de apenas tres semanas. La primera, de la que fue víctima una niña de 14 años, la investiga un juzgado de Ontinyent e implica a una decena de jóvenes, uno de ellos menor de edad. La segunda, conocida ahora aunque ocurrida en julio pasado, está siendo investigada por un juez de Massamagrell y por la Fiscalía de Menores, ya que los presuntos autores son dos jóvenes de 21 y 22 años y dos menores de 17, mientras que la víctima es una chica de 15 años.

«Una sociedad enferma»

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, aseguró ayer que «hay un problema serio de actitud hacia las mujeres» que hay que «cortar de raíz» y apeló a la educación para sanar a «una sociedad enferma». Oltra expresó su «condena más absoluta» a esta nueva violación grupal, además de defender la estrategia valenciana contra las agresiones sexuales que prepara el gobierno valenciano.

Sostuvo que los niños y adolescentes «no pueden educarse en la pornografía». Los niños tienen que aprender que «igual que en una película de vaqueros los tiros son de mentira, la pornografía es ficción, no es la realidad y eso no se puede trasladar a la vida real igual que uno no va a tiros por la calle trasladando las películas de acción», añadió.