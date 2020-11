La autopsia realizada esta mañana al cadáver de la mujer hallada el viernes por la noche en la pedanía de La Hoya ha confirmado que la muerte se produjo por un estrangulamiento. La víctima es una funcionaria de la Administración de Justicia de Elche, cuyo nombre es Alicia, de algo más de 40 años de edad, que no tenía pareja y que había salido a pasear con su perro, como tantas otras veces. La falta de señales defensivas hace pensar a los agentes que no tuvo la oportunidad de defenderse. Las huellas aclaran a los forenses que el ataque fue por la espalda y que se consumó dentro de la acequia, que a esa hora llevaba muy poca agua. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál fue el desencadenante? Son preguntas que la Policía trata de averiguar. La Comisaría ilicitana no ha realizado detenciones a esta hora, pese a que durante toda la mañana los agentes han permanecido sobre el terreno, buscando pistas para esclarecer el caso.

La investigación se abrió a última hora de la tarde por el Cuerpo Nacional de Policía siguiendo los protocolos de investigación de los casos de violencia de género sin que los agentes, tras la inspección ocular del lugar y del cadáver, vieran signos externos de violencia que permitieran saber ante qué se encontraban y ni siquiera supieran si se trababa de una muerte repentina o accidental. El cadáver fue encontrado en una acequia que no llevaba más de un palmo de agua y no presentaba aparentes signos de violencia más allá de los propios de una caída, lo que dejaba abiertas todas las posibilidades. La mujer, vecina de la pedanía, donde vivía junto a su madre en una urbanización, era funcionaria de la Administración de Justicia y trabajaba en la Ciudad de la Justicia de Elx. Hace poco había aprobado la plaza como tramitadora, después de mucho tiempo con interina.

No se le conoce una pareja, por lo cual los agentes, a estas horas, no encuentran un móvil. El levantamiento se produjo a última hora de la noche, en una zona sin apenas luz, lo que obligó a colocar potentes focos y a acordonar la zona para evitar la presencia de curiosos. Hasta que el cuerpo, que apareció boca abajo, no le dieron la vuelta, no supieran que se trataba de una mujer, según algunas fuentes. La jueza de guardia ha declarado secretas las actuaciones.

La acequia donde apareció el cadáver de la funcionaria de Elche en la partida de La Hoya

La joven, al parecer, iba acompañada con su perro cuando ocurrieron los hechos y no había sucedido nada extraordinario, fuera de lo normal, que permita a los agentes saber qué ha ocurrido. No hay testigos presenciales y los policías, que han pasado toda la jornada en la pedanía, entrevistándose con vecinos y con familiares, están buscando a alguien que haya visto a alguien extraordinario en la pedanía. La acequia ha sido registrada palmo a palmo buscando alguna prueba o evidencia que ayude a la resolución del caso. Lo cierto y verdad es que la zona estaba ayer limpia, sin restos de ningún tipo.

Pésame

El sindicato STAJ, al cual estaba afiliada la joven fallecida, ha hecho público en las redes sociales esta tarde el siguiente pésame:

Esta mañana, hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, de la desagradable noticia de la muerte de una compañera por causas violentas, que trabajaba en la ciudad de la justicia de Elche. Desde este sindicato queremos sumarnos al dolor e indignación por esta muerte injusta y apoyar en estos duros momentos a toda su familia, seres queridos y a todos los funcionarios que la conocisteis. Nuestro más sincero pésame y sólo desear que se haga justicia.