Respecto a los análisis realizados en los hospitales, consta en dos de los casos

El hospital cuando ve una sospecha de intoxicación está dotado de unos kits que identifican la sustancia, pero no cuánta hay.

En ambos casos se identifica cocaína en la orina, pero no había referencia a las otras sustancias que identifica el kit. Al nivel de detección de ese hospital (en el instituto de toxicología es mucho más preciso que el hospitalario y el fin no es el mismo), no se detectó mas que cocaína. El hospital no tiene recursos para detectar otras sustancias ni las cantidades de las que sí se puedan apreciar en el kit.