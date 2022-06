ÚLTIMA HORA El TSJ suspende la declaración de Oltra y pregunta a las Corts si ha dejado de ser diputada

Intenta quemar una vivienda en el Marítim lanzando una pelota ardiendo al interior La policía detuvo a un hombre en estado de embriaguez que insistía en que “hoy no he conseguido matarlo, pero lo voy hacer” y “a la próxima no me vais a detener porque ya lo habré matado”