La fiscalía, su exmarido Antonio David Flores y su hijo reclaman que Rocío Carrasco sea condenada a un año de cárcel y a pagar una multa de entre 15.000 y 19.000 euros por un presunto delito de "abandono de familia". Desde febrero de 2018, la mujer no paga a su hijo David Flores, que sufre una discapacidad, la pensión mensual de 200 euros a la que está obligada por decisión de una jueza de Violencia contra la Mujer.

El último trámite antes del juicio tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, cuando los abogados de Rocío Carrasco presentaron el escrito de defensa. En el documento, al que ha tenido acceso CASO ABIERTO, canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, sostienen su inocencia.

El abogado de Carrasco explica en el escrito que "al no apreciarse la existencia de ninguna infracción penal que se pueda imputar a mi defendida, no es posible señalar su participación en ningún delito" y reclama la absolución para ella en el futuro juicio que se celebrará, previsiblemente, este año.

La pensión de su hijo

El escrito de defensa de Rocío Carrasco, que anticipa la línea que seguirá en el juicio contra ella, apunta dos argumentos. De un lado, pide que se aporte al juzgado la documentación de la pensión de incapacidad que recibe su hijo David Flores, que padece una minusvalía provocada por una enfermedad genética.

Carrasco pide también el número de cuenta corriente donde se ingresa esa pensión, cifrada en unos 400 euros mensuales, y el extracto de los movimientos de los últimos años. Reclama que la Seguridad Social aporte el dinero exacto que recibe su hijo por la minusvalía que padece.

Rocío Carrasco pide que en el juicio se aporten los datos de la pensión de discapacidad que su hijo cobra del Estado. Demostraría así que, aunque ella no le ha dado dinero, el joven no quedó abandonado en ningún momento

El objetivo de ese movimiento es, según fuentes jurídicas, "demostrar que su hijo tiene recursos económicos para vivir y que, por tanto, Rocío Carrasco no ha cometido ningún delito de abandono, no ha abandonado a su hijo".

Su exmarido no paga

El segundo argumento de la defensa de Carrasco para evitar ser condenada es la deuda que mantiene con ella Antonio David Flores, su exmarido y padre de David. En ese sentido, su abogado reclama que se aporte en el juicio la documentación de otro procedimiento abierto contra el exguardia civil por no pagar la pensión de sus hijos cuando eran menores de edad. En esa investigación, aún pendiente de juicio, Flores está acusado de insolvencia punible.

Desde 2006, Antonio David Flores debía pagar mensualmente 559,83 euros para la pensión de sus hijos, que vivían entonces con su madre. No lo hizo y Rocío Carrasco lo denunció. Fue condenado a pagar 60.000 euros, algo que tampoco hizo alegando que no tenía dinero. Ahora está acusado de ocultar ese dinero para no pagar y se enfrentará a un juicio en el que podrá ser condenado hasta a cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible.

Una deuda por otra

La posible intención de Carrasco al pedir esa documentación para el juicio contra ella podría ser que se compense la deuda que tiene con ella su exmarido con la que ella tiene ahora con su hijo y que es muy inferior, según fuentes jurídicas. Pero el tribunal deberá decidir si acepta, porque son procedimientos diferentes y el perjudicado, en ambos casos, es el hijo, David Flores Carrasco.

El escrito de la defensa de Rocío Carrasco termina proponiendo la declaración de varios testigos para el juicio contra ella. Obviamente, y como todas las partes, pide la declaración de su hijo David y la de su exmarido Antonio David Flores. También quiere que declare la expareja de su exmarido, Olga Moreno, que ha convivido con el joven durante muchos años. A esa lista de testigos, Rocío Carrasco también añade la petición de que declare su pareja, Fidel Albiac, y su otra hija, Rocío Flores, con la que mantiene una tensa relación.

Cárcel y multa

En el juicio, el fiscal, en cambio, sostendrá que Rocío Carrasco no paga la pensión a su hijo y que esos hechos son "constitutivos de un delito de abandono de familia previsto y penado en los artículos 227.1 y 227.3 del Código Penal". Ese delito puede ser castigado con un máximo de un año de cárcel y una multa, que el fiscal cifra en 19.000 euros.

En la misma línea, los abogados de Antonio David Flores, ex marido de Carrasco, y de su hijo, David Flores, la acusan del mismo delito y piden para ella un año de prisión y una multa de 15.000 euros.

"Indicios de criminalidad"

Rocío Carrasco no ha podido acreditar el pago de la pensión mensual a su hijo. La jueza que investiga el caso, Verónica Carabantes, del juzgado número tres de Alcobendas (Madrid) advierte "indicios de criminalidad" en su actuación por ser posible autora de un delito de "impago de pensiones y contra los derechos y deberes familiares" y ha dictado apertura de juicio oral contra ella.