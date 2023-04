Desubicado y apenas sin abrir la boca. Así permanece en la cárcel de Campos del Río, explican fuentes penitenciarias, Roger L.S, el joven que mató a un trabajador de un club de tiro de Canovelles, en Barcelona, y era detenido a primera hora de la mañana de Domingo de Resurrección en la estación del Carmen, en Murcia, donde llegó tras tomar dos rehenes y, a punta de pistola, obligarlas a que lo llevasen en coche a la Región.

En concreto, el sospechoso, de 19 años, permanece en el módulo 2, el de jóvenes, zona que no está masificada (apenas hay medio centenar de reclusos) y, pese a ello, se considera de las más conflictivas del penal. Comparte celda con otro preso y apenas se relaciona con nadie, solo puntualmente con los pocos españoles de un módulo en el que, según las mismas fuentes, la mayoría de los internos son extranjeros. El presunto asesino comparte el día a día con pateristas, narcotraficantes y ladrones.

A Roger se le investiga por delitos de homicidio o asesinato, dos detenciones ilegales, un delito de tenencia ilícita de armas y otro de resistencia o atentado, en conexión con delitos leves de lesiones.

Lo llevarán a Cataluña

Dada la cantidad de pruebas que había en su contra (las cámaras incluso grabaron el momento en el que descerraja cinco tiros a su víctima por la espalda), el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Murcia, en funciones de Guardia, ordenaba el Día del Bando el ingreso de Roger en prisión provisional, aunque se inhibió a favor de un tribunal de la comunidad donde se cometió el crimen, Cataluña. En concreto, al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granollers.

Mientras sigue en Campos del Río, Roger no es un preso conflictivo y "no forma jaleos", apuntan las mismas fuentes. El joven "apenas abre la boca, sale al patio, come y cena", detallan.

Como hay conducciones entre cárceles todas las semanas, la previsión es que esta semana o la que viene, como muy tarde, el sospechoso ya sea trasladado a Cataluña.

"¿Por qué no me habéis matado?"

A Roger lo hallaron en la estación de ferrocarril El Carmen sobre las ocho y media de la mañana, sentado entre el resto de pasajeros, los policías nacionales que lo arrestaron y redujeron. El sospechoso forcejeó e intentó sacar una de las pistolas, sin éxito. Roger preguntó entonces que por qué no lo habían matado.