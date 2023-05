Los autores del doble asesinato de Salou dispararon con armas de guerra cerca de familias con niños

Los tres asesinos que acribillaron a dos hombres en Salou este miércoles usaron fusiles automáticos. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, una arma de las que los Mossos d’Esquadra hallaron en el Renault Captur que los agresores usaron para huir tras matar a sus objetivos era un Kaláshnikov, el mismo modelo que emplearon los terroristas yihadistas en las matanzas de Charlie Hebdo o la discoteca Bataclan, un arma de guerra.

Únicamente el ejército o algunas unidades de élite de los cuerpos de seguridad tienen armas de fuego de la misma letalidad, capaces de atravesar chalecos antibalas como los que protegen a los policías. Existe preocupación en el seno de los Mossos por la potencia de fuego que usaron los asesinos en un lugar público en el que, además, había familias con menores. Este diario ha entrevistado a varios testigos como Eric, Othman, Cristiano o una mujer que prefiere no revelar su nombre. Se trata de ciudadanos que el miércoles, poco antes de las once de la noche, cuando se produjo el tiroteo, se encontraban junto al complejo de apartamentos 'Salou 4 you', donde sucedieron los hechos.

Lluvia de balas entre familias

Las víctimas del tiroteo eran dos hombres de nacionalidad francesa que se alojaban en ese hotel. Fueron sorprendidos por los asesinos cuando estaban en el interior de un Citroën aparcado al lado de las escaleras de la entrada principal del 'Salou 4 you'. Los tres atacantes, encapuchados, salieron de su coche, rodearon el vehículo y abrieron fuego con los fusiles automáticos.

Eric, Othman y Cristiano oyeron los disparos y describen que los asesinos efectuaron dos ráfagas que sonaron como las de una "ametralladora", un ruido compatible con el Kalashnikov, o con un fusil automático fabricado a su imagen y semejanza. Las pruebas de balística deberán confirmar ahora si el arma larga intervenida en el coche del área de servicio que pretendían quemar es el arma del doble crimen o, por el contrario, usaron otra que se llevaron los dos que lograron escapar.

A pesar de la potencia de fuego, uno de los dos hombres pudo salir del coche y correr unos metros. Pero también fue abatido. Ese recorrido, que hizo bajo la lluvia de balas de los asesinos, puede explicar en parte que se hayan encontrado impactos de bala en al menos tres coches distintos al Citroën de las víctimas. O en fachadas de edificios de la plaza donde esta el hotel o en el mismo cristal del 'Salou 4 You'. Una de las balas entró por la ventana del piloto del coche de Eric y salió por la del copiloto. Cristiano tiene una bala en el salpicadero de su vehículo. Othman estaba entrando en el hotel con su mujer y sus dos hijos pequeños en el preciso instante en el que comenzó el ataque. Oyó los disparos y tuvo que ponerse a correr hacia el vestíbulo con los niños, de muy corta edad. La mujer que prefiere no revelar su identidad se encontraba cenando con sus nietas en un balcón ubicado a pocos metros del lugar ataque y todos tuvieron que correr a refugiarse en el piso.

Granadas de mano

Uno de los tres asesinos fue arrestado poco después del doble crimen, sobre las 23.30 horas. Los Mossos localizaron el Captur que habían usado para perpetrar el crimen en un área de servicio de la AP7, ubicada a unos 20 kilómetros de Salou en sentido Francia. Posiblemente tenían otro coche dispuesto para proseguir la huida y los agentes los sorprendieron cuando uno de ellos estaba intentando quemar el Captur para borrar las huellas. Los policías lo apresaron e impidieron que el coche ardiera.

Esa intervención ha permitido a los Mossos recuperar las armas que había en el Captur: pistolas, un Kalashnikov y dos granadas de mano. Que se hubieran planteado usar estas granadas, que pueden provocar una explosión potente en un lugar público, también inquieta a los Mossos. Para poder trasladar ambas granadas se requirió de la activación de los TEDAX –los especialistas en manipulación de explosivos–.

Crimen organizado francés

Los Mossos sospechan que los dos asesinos que huyeron se montaron en otro coche y pudieron cruzar la frontera esa misma noche. Por eso están en contacto con las autoridades francesas y, al disponer de un arrestado, la investigación avanza en la dirección correcta, subrayan a este diario fuentes policiales.

Detalles como que el Captur intervenido tiene matrícula de Marsella, sumados a la potencia de fuego usada o a las características del doble crimen –una ejecución sin discusión previa–, apuntan a que el tiroteo de Salou se trató de una acción parecida a la que sucedió también en este municipio hace un año, el 9 de mayo de 2022, cuando tres pistoleros de Valence (Francia) asesinaron en el centro del pueblo a un miembro de una banda rival que se encontraba de vacaciones. Es decir, por segunda vez en 12 meses, otro capítulo de sangre entre miembros del crimen organizado francés en Salou.