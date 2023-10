Criminalística de Madrid analizará la saliva y el ADN hallados en las muestras tomadas a los perros que mataron a Arancha

Los restos biológicos hallados en las facuces de los cinco perros que mataron a la joven de Roales del Pan, Arancha Carcero el 23 de octubre, pasadas las 18.00 horas, y su ADN serán analizados en Madrid por expertos del laboratorio del Servicio de Criminalística (Secrim) de la Guardia Civil, muestras que tienen ya en su poder junto a las de sangre sangre y saliva de los tres mastines y los dos perros de raza carea, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, del grupo Prensa Ibérica.

El informe que elaboren este equipo de especialistas resultará esencial para completar las diligencias de la policía judicial de la Comandancia de Zamora. Las conclusiones del análisis de esas muestras extraídas la tarde del suceso por Criminalística de la Comandancia de Zamora al poco de suceder la embestida de la jauría ofrecerán información muy valiosa para determinar cómo actuaron los canes cuando acometieron a la mujer de 27 años, la derribaron y cuando cayó al suelo.

El informe, que podría tardar varias semanas en estar listo dado que este laboratorio cubre todo el territorio nacional, se cotejará con el concluyente de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Zamora que realizaron la autopsia y con las pruebas recogidas en el lugar del suceso por el servicio de Criminalística de la Comandancia de Zamora y del Seprona.

El Secrim cuenta con un extenso equipo de investigadores forenses, técnicos y científicos, además de con las técnicas, equipos y procedimientos de investigación más avanzados para el esclarecimiento de todo tipo de delitos, así como para determinar quiénes a los autores y las víctimas.

Con todos esos datos aportados a las diligencias policiales que la Guardia Civil remitierá al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Zamora la titular podrá orientar la investigación judicial, que se quedará en una posible imputación de un delito de homicidio por imprudencia grave o leve en función de si el pastor y dueño de los canes que cuidaban su rebaño cumplía todos los requisitos de seguridad que exigen la legislación sobre explotaciones agrarias.

Este extremo deberá ventilarse en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia de Zamora, en función de las penas de cárcel que pueda solicitar la Fiscalía de Zamora y la acusación particular y siempre y cuando la jueza decide procesar al investigado, de iniciales P.G.R., vecino de La Hiniesta.

El pastor, en shock y muy afectado

El ganadero, que "está en shock, muy apenado y llorando por la tragedia de la muerte de esta joven" en la que se ha visto implicado por la conducta de sus cinco perros adultos, tres mastines y dos de carea, y su entorno familiar "lamentan profundamente lo ocurrido", según el alcalde de La Hiniesta, Ricardo Casas Lorenzo, que tiene a los cánido bajo su custodia durante la cuarentena de 14 días ordenada por la jueza tras el informe de veterinarios de la Junta. Los animales fueron traslados, precisamente en la mañana de ayer, a un centro especializado de la localidad vallisoletana de Simancas para permanecer bajo vigilancia.

Entre los perros de raza carea se encuentra el único que no se había podido capturar la tarde noche del suceso, un cachorro de seis meses que permanecía entre el rebaño de más de 400 ovejas del P.G.R. en el redil móvil con pastor eléctrico, que acota la zona de pasto en una finca a 50 metros de donde apareció el cuerpo sin vida de la joven enfermera tras ser embestida por el grupo de canes. El Seprona logró capturar al ejemplar, finalmente, en la tarde de ayer. Los otros dos canes incautados por la Guardia Civil son dos cachorros de apenas un mes de una perra carea, se trata de los que supuestamente se habrían escapado del cercado.

Guardias del Seprona y un veterinario de la Diputación de Zamora fueron los encargados de entregar a los siete perros en las dependencias del centro de acogida de animales, gracias la ayuda que la institución ha dado al Ayuntamiento de La Hiniesta, a petición del propio alcalde. Allí permanecerán bajo observación, hasta que la jueza determine cuál será su destino, si el sacrificio porque no pueda reconducirse su conducta y ante la muerte causada a la vecina de Roales; o si dejarles con vida si los expertos consideran que pueden volver a pastorear sin peligro para las personas.

Los veterinarios y técnicos del Servicio de Sanidad Animal y Producción Animal han estado hasta el martes asesorando al Seprona a petición de la propia Guardia Civil, confirmaba la delegada territorial, Leticia García Sánchez.

El pastor de La Hiniesta, P.G.R., no tiene ninguna denuncia contra los perros del ganadero por agresiones formalizadas ante la Unidad Veterinaria de la Junta, de acuerdo con la información facilitada por la delegada en Zamora, Leticia García Sánchez. La representante del Gobierno autonómico en la provincia ha detallado que "no existen denuncias de inmovilización de sus animales" como consecuencia de conductas agresivas de los cinco canes adultos, ya que los otros dos apenas tienen un mes de vida. Estos datos contrastan con quejas de vecinos de Roales del Pan y de ciclistas que recriminan al ganadero que los animales estuvieran sueltos con frecuencia, que en ocasiones se vean en apuros porque les han perseguido por los caminos rurales que discurren próximos al redil que va moviendo en busca de pasto para su rebaño. La Guardia Civil tampoco halló antecedentes penales, salvo dos denuncias en 2016 que se referían a la mordedura a otro perro de uno de su propiedad, anterior a los incautados ahora; y otra de un ciclista al que persiguieron los animales.

El ganadero tiene el seguro de los perros y la explotación en regla

El ganadero de La Hiniesta dispone de los seguros de la explotación ganadera y de los animales en regla y que tendrían que servir para afrontar las indemnizaciones que impusiera el Juzgado tras concluir las diligencias, abrirse un procedimiento penal y celebrarse el juicio que todo apunta a que sea por un delito de homicidio por imprudencia. Haya o no una condena a prisión, que se mueve entre uno y 4 años de cárcel si se estima que el suceso ocurrió por una imprudencia y no por negligencia del pastor, el investigado tendrá que indemnizar a la familia de la joven.

La pena más baja de reclusión se aplica si se considera que ha habido una imprudencia menos grave. En cuanto a la cuantía, será la magistrada del Juzgado de lo Penal de Zamora los que la estipule tras celebrarse un juicio, si las partes no llegan a un acuerdo, una vista oral en la que la Fiscalía marcará la estela a seguir a los magistrodos que formen tribunal.

Protocolos para estipular medidas que impidan nuevos ataques

El alcalde Roales, David García, volvió ayer a pedir que se tomen medidas para que este tipo de sucesos no vuelva a repetirse, para lo que indicó que presentará una moción en la Diputación encaminada a establecer alguna clase de protocolo que pueda aplicarse sin victimizar a los ganaderos, consciente de que la amenaza de las lobadas es real.

Asimismo, se reiteró en los tres factores que pudieron influir en la reacción violenta de los animales: "un ecosistema que ha cambiado, más hostil para los mastines que les lleva a tener mayor agresividad; el mastín te va avisando para que no te acerques, pero aquí no ha ocurrido eso porque Arancha iba hablando con su madre, "¡mamá, mamá, que vienen los perros!", son segundos y los perros, por tanto, venían a atacar. Aquí entra en juego el manejo de los animales. ¿Dónde estaba el pastor? El mastín dominante se deja suelto, pero solo por la noche para proteger". Pidió un acuerdo para buscar soluciones para el mundo rural para que no se vuelva a repetir "esta pesadilla, que no podéis imaginar".