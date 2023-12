Todo estaba listo para que ayer diera comienzo la vista oral ante un jurado popular por uno de los asesinatos más crueles que se pueden cometer, la muerte a cuchilladas de un hijo a manos de su padre, aumentando inhumana y de forma deliberada su sufrimiento (ensañamiento), y todo ello mientras al otro lado del teléfono la madre del pequeño, de once años, escucha los gritos desgarradores de su hijo antes de cortarse la comunicación, para así causar un mayor dolor a su expareja en un claro ejemplo de violencia vicaria en su máxima y más despiadada expresión. Pero en lo que parece ser un nuevo intento por alargar esta agonía que vive la madre de Jordi desde ese 3 de abril de 2022, el presunto parricida de Sueca se negó ayer a aceptar el acuerdo de conformidad previamente hablado obligando así a retrasar el juicio hasta después de las Navidades.

El juicio contra José Antonio A. C. se aplazó a la semana del próximo 9 de enero al no llegar a un acuerdo de conformidad las partes. Ayer estaba previsto que comenzara con la selección de los miembros del jurado popular y la posterior declaración del propio acusado, quien inicialmente se había mostrado partidario de reconocer los hechos, crimen que no admite discusión y que ya ha confesado abiertamente en fase de instrucción. No obstante, en el último momento el presunto parricida decidió que no se iba a conformar con la pena de prisión permanente revisable, y su defensa tratará ahora de introducir algún tipo de circunstancia atenuante o eximente por consumo de alcohol, hecho que por otra parte también descartan los médicos forenses.

A tenor de que el juicio se podía alargar más de lo previsto inicialmente y que el objeto de veredicto no se les entregaría en el mejor de los casos hasta el próximo viernes, la magistrada optó por dada la complejidad de los delitos a tratar (asesinato, maltrato habitual, lesiones psíquicas, amenazas y un delito continuado de quebrantamiento de condena), aplazar el juicio a después de Navidad para que los miembros del tribunal popular no permanecieran incomunicados el fin de semana de Nochebuena.

Así la vista empezará el próximo 9 de enero con la formación del jurado y la declaración del acusado. También está previsto que declare en esa primera sesión la madre del pequeño asesinado, a puerta cerrada y detrás de parabán para intentar que su doloroso testimonio ante el verdugo de su hijo no suponga someterla a una doble victimización.

Como ya adelantó este periódico, el acusado se enfrenta a la mayor pena contemplada en el Código Penal, la prisión permanente revisable y al destierro de por vida de Cullera. Son las dos penas principales que la Fiscalía solicita para José Antonio A. C., de 49 años, por asesinar el 3 de abril del año pasado a su hijo de 24 cuchilladas en su domicilio de Sueca el día que debía celebrar con él su undécimo cumpleaños.

La fiscal contempla la circunstancia de ensañamiento por estas 24 cuchilladas que buscaban causar un mayor dolor a la víctima, un niño de solo once años, de ahí que se le pida la prisión permanente revisable. Además solicita otros siete años más de cárcel por los delitos de amenazas, maltrato por el ataque de marzo de 2021 en el que le colocó a su pareja un cuchillo en el cuello después de intentar estrangularla, cuando le anunció que quería separarse. Así como por el delito continuado de quebrantamiento de condena por el acoso constante con mensajes y llamadas pese a que tenía prohibido comunicarse con ella tras este episodio violento, y por el delito de maltrato psíquico y físico habituales, por la situación constante de violencia machista a la que la sometió durante años.