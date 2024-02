El detenido por matar a un sintecho y dejar a otro en estado crítico afirma que "le molestaban"

El hombre detenido esta mañana de miércoles tras entregarse e inculparse de haber matado a pedradas a un sinhogar y dejar malherido a otro en València ha afirmado que las víctimas "le molestaban". Esa ha sido su explicación a los primeros agentes con los que ha hablado cuando se ha presentado en la comisaría de Ciutat Vella de la Policía Local de València para confesar los hechos.

El presunto homicida, natural de Mali, no ha dado más argumentos, pero su actitud y su forma de expresarse han llevado a los agentes a sospechar que puede sufrir algún tipo de enfermedad mental.

De hecho, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, ya indaga sobre la posibilidad de que el presunto homicida, que permanece en un calabozo del complejo policial de Zapadores, haya actuado bajo los efectos de un brote psicótico.

Ataques sorpresivos

El presunto autor del homicidio se ha entregado sobre las 9.00 horas de este miércoles, tal como ha publicado Levante-EMV, en la comisaría de la Policía Local de Ciutat Vella tras matar a golpes con una piedra grande a una persona sin hogar que dormía debajo del puente del Real, en el antiguo cauce del río, una hora después de intentarlo con otro, que de momento permanece en estado crítico en un hospital de la ciudad.

El fallecido es un hombre de nacionalidad rumana de 56 años, mientras que el herido es un español de 45 años.

Inicialmente, el ahora detenido habría confesado haber matado a las dos personas a golpes con una piedra en el antiguo cauce del Túria que recorre la ciudad, uno de los puntos donde se concentran numerosas personas en situación de sinhogarismo.

Finalmente se ha confirmado solo la muerte de una de ellas, mientras que la otra se encuentra en el Hospital La Fe, en estado crítico. De todos modos, los médicos se muestran prudentes, ya que la vida del herido corre peligro.

Lanzó las piedras desde arriba

Según las primeras investigaciones, habría lanzado sendas piedras de grandes dimensiones sobre sus víctimas desde la parte alta hacia el fondo del cauce, donde dormían los dos sintecho, con la intención de causarles la muerte.

El primer ataque se ha producido cerca de la estación de autobuses, en concreto, junto al centro de jardinería que hay en el cauce, poco después de las siete de esta mañana de miércoles.

A continuación, el presunto agresor se ha ido andando hasta el puente del Real y ha repetido la acción una hora más tarde, aunque en este caso sí ha provocado la muerte de la persona que dormía en ese punto.

A continuación, se ha ido también andando hasta la comisaría de Ciutat Vella y se ha entregado anunciando que había matado a dos hombres.

Dispositivo policial

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que el primer aviso ha entrado a las 7.15 horas, cuando han reclamado atención médica urgente para un hombre de 45 años que sufría un fuerte traumatismo craneoencefálico por una agresión. Tras estabilizarlo, lo han evacuado al Hospital La Fe, donde permanece ingresado con pronóstico reservado.

El segundo aviso se ha producido una hora más tarde, a las 8.15 horas, pero los medios sanitarios no han acudido dado que la segunda persona ya estaba fallecida, por lo que únicamente han acudido las patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de València.

Una vez confirmado que estaba muerto, han acudido también agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica, ambos de la Policía Nacional, como es habitual en cualquier caso de muerte violenta.

Móvil personal por un conflicto

En principio, parece que se trata de un ataque causado por un problema particular entre el autor confeso del ataque y el fallecido y quienes le acompañaban, y que no se trataría de un caso de delito de odio, es decir, que el ataque no habría estado motivado por su condición de personas sinhogar si no por un conflicto puntual entre agresor y víctimas.

De todas maneras, aún es muy pronto para conocer la motivación real del presunto asesino, que ha sido conducido en un coche patrulla al complejo policial de Zapadores hace apenas media hora.

De hecho, cada vez cobra más fuerza la tesis de que actuó durante un brote psicótico en el marco de una enfermedad mental, aunque esto no podrá certificarse hasta que sea explorado por médicos psiquiatras.

Fractura craneal por el impacto de la piedra

Una vez concluido el trabajo de la Policía Científica y de la forense de guardia, y tras confirmar que las lesiones en el cadáver son compatibles con la versión del autor confeso de los ataques -tanto el fallecido, como el herido tienen sendos traumatismos craneoencefálicos provocados por la caída de una piedra de grandes dimensiones-, el juez de Instrucción número 14 de València, en funciones de guardia, ha ordenado el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde se le practicará la autopsia a partir de este jueves.