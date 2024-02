El cuerpo desmembrado encontrado en una maleta en Vigo estaba en avanzado estado de descomposición

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional y forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga) de Vigo (Galicia) trabajan en la identificación del cadáver de una mujer que apareció este jueves en el interior de una maleta oculta entre la maleza de una finca en la calle Espedrigada, en la zona de Balaídos. La valija estaba totalmente forrada en plástico tipo film, como el de los aeropuertos, y el avanzado estado de descomposición del cuerpo vislumbra que podría llevar meses desaparecida.

Concretamente, los restos fueron hallados en una zona de maleza abandonada, si bien una vecina cuyo domicilio linda con la finca reconoce haber visto la maleta al menos desde el mes de agosto. “Lleva ahí tirada desde entonces, no es de ahora. Nunca se me dio por mirar porque eso es un estercolero. Me quedé pálida”, cuenta Ledicia Suárez.

"Saber que tenía una maleta ahí y que lleva tanto tiempo... quedé pálida"

Fue un transeúnte el que tras acercarse a la zona descubrió la maleta y ya observó el cadáver en su interior, por lo que procedió a llamar al 112. El hallazgo se produjo sobre las 17.30 horas de la tarde de este jueves. Agentes de la Policía Científica se personaron en el punto para recabar muestras y analizar los restos de la fallecida, así como tomar muestras de ADN del cadáver, ya que el avanzado estado de descomposición hizo imposible poder analizar las huellas. Por tanto, la identificación del cuerpo podría demorarse varias jornadas.

Zona de maleza en la que se encontró la maleta con el cuerpo desmembrado. / E. V.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte, si bien lo que sí está confirmado es que el cuerpo fue desmembrado y arrojado posteriormente en una zona oculta, no cubierta de arboleda pero sí imperceptible desde la carretera. La autopsia que le será practicada en el Hospital Nicolás Peña en las próximas horas arrojará más datos sobre lo sucedido.

Denuncias de personas desaparecidas

Los vecinos del entorno, todavía desconcertados por el hallazgo, no reconocieron haber echado en falta a ninguna persona en los últimos meses. En cuanto a las denuncias, tan solo consta la desaparición de una mujer en la ciudad –Esther Moro, de 70 años–, a la que se le perdió la pista hace más de un año en el barrio de Teis, por lo que no se descartaría que fuese de otras localidades.

El embalaje abre varias hipótesis, entre ellas, que alguien se acercara a un aeródromo, la forrase y se deshiciera posteriormente de la valija, de grandes dimensiones.

Tanto la Policía Científica como la Judicial ya trabajan en el caso para tratar tanto de identificar el cuerpo de la mujer como las posibles causas de su muerte.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la investigación, que pasará a estar dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Vigo al encontrase en funciones de guardia en el momento de los hechos.