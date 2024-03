Dani Alves en la vista sobre su libertad condicional: "No voy a huir, creo en la justicia"

"No voy a huir, creo en la justicia". Esa han sido las palabras pronunciadas por el futbolista Dani Alves en la vistilla que se ha celebrado este martes en la Audiencia de Barcelona en la que su abogada, Inés Guardiola, solicitó su libertad con medidas cautelares, como una fianza de 50.000 euros, la retirada de los dos pasaportes (uno español y otro brasileño) y la presentación periódica en los juzgados. Tanto la fiscal Elisabet Jiménez como la acusación particular, ejercida por Ester García en nombre de la víctima, reclamaron que el exjugador del FC Barcelona peremanezca en la cárcel, pues la sentencia que le condenaba a cuatro años y seis meses de prisión por la violación de una joven en la discoteca Sutton no es firme. La pelota está en el tejado del tribunal de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que deberá decidir en breve si excarcela o no al astro brasileño.

La defensa argumentó en la vistilla que la sentencia condenatoria no es firme, pues tanto ella como las acusaciones han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Y, por lo tanto, a su entender, el jugador es inocente hasta que no se dicte una resolución definitiva que puede tardar meses o años. En su recurso, la abogada de Alves reitera la petición de absolución, al considerar que en el lavabo de la discoteca no se produjo una violación, sino sexo consentido.

Los argumentos

La letrada, además , ha argumentado que la pena impuesta de cuatro años y medio es muy inferior a la reclamada por la fiscalía (pedía nueve años de cárcel) y de la acusación particular, que solicitó 12 años. En este sentido, agregó que el futbolista fue encarcelado el 20 de enero del 2023 y que cumplió la cuarta de la condena el 5 de marzo. Con esta condición y si la sentencia fuera firme, Alves ya podría tener permisos penitenciarios e, incluso, al haber consignado los 150.000 euros de indemnización para la víctima. La defensa recordó que el futbolista vio a España en enero del 2023 sabiendo que iba a ser detenido y, por lo tanto, negó el posible riesgo de fuga.