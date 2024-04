Acepta siete años y medio de prisión por acuchillar a su mujer y a su suegra en La Torre

“He sido yo, creo que he matado a mi mujer, he usado el cuchillo, tengo tres hijos, no sé porque lo he hecho, lo siento”, confesó Vasile D., de nacionalidad rumana, a los agentes de la Guardia Civil todavía con el arma en la mano con la que acababa de acuchillar a su pareja y madre de sus tres hijos y a su suegra, en la pedanía valenciana de La Torre. El acusado de un delito de tentativa de homicidio y otro de lesiones ha reconocido hoy ante la Audiencia Provincial de València los hechos, ha pedido perdón por los mismos y ha aceptado una pena de siete años y medio de cárcel.

El acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa, ejercida por el letrado Francisco Aparicio, contempla las atenuantes de confesión y toxicomanía, al haber actuado bajo la influencia del alcohol y la cocaína. Además, se le retira la acusación por el delito de amenazas que también se le imputaba.

El ataque machista se produjo el 11 de septiembre de 2022 en la calle Pintor Joan Miró de La Torre. Sobre las once de la noche, después de haber estado bebiendo alcohol y haber consumido cocaína, circunstancias que la propia Fiscalía aprecia que afectaban a su capacidad para inhibir de forma adecuada sus actos, el acusado comenzó a discutir con su pareja, con la que llevaba siete años de relación y con la que tiene tres hijos en común.

Un cuchillo de 22 centímetros de hoja

Al ver el estado violento en el que se encontraba su padre, el mayor de los hijos, de ocho años, bajó a la calle a pedir ayuda y rápidamente subió al domicilio su abuela. El procesado reconoce que atacó con un cuchillo, de 22 centímetros de hoja, tanto a su mujer como a su suegra, estando ambas sentadas en la terraza. “Os voy a matar a las dos”, les amenazó.

Acto seguido acuchilló a su mujer en el costado y en el tórax. La víctima presentaba una tercera cuchillada en un dedo de la mano derecha al protegerse la cara. Mientras que las lesiones de sus suegra eran más leves, en el codo y en la escapula, aunque también requirieron puntos de sutura.

Ambas fueran trasladadas al hospital. La mujer, de 27 años, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. De hecho, según ha quedado probado, de no haber sido atendida a tiempo, las lesiones que presentaba le habrían causado la muerte.

El Ministerio Fiscal solicitaba por tales hechos penas que ascendían a los diez años y tres meses de prisión. Finalmente, tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, el acusado acepta seis años de cárcel por la tentativa de homicidio de su mujer y un año y medio por las lesiones a su suegra.

Le retiran la patria potestad

Asimismo se le impone la prohibición de entrada en València por un plazo de ocho años y se le ha retirado la patria potestad de los menores. En concepto de responsabilidad civil no se solicita que indemnice a sus víctimas, al no haber comparecido éstas para ser exploradas por el médico forense para valorar el alcance de sus lesiones. Eso sí, el acusado deberá indemnizar a la Conselleria de Sanitat con 16.214 euros por los gastos sanitarios y hospitalarios ocasionados.