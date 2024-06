Mata a tiros a su mujer y a su hijastro tras una discusión familiar y luego se suicida en Benaguasil

Una discusión familiar en un chalet en obras de Benaguasil ha terminado este mediodía en un baño de sangre con tres muertos. Un hombre de 64 años y nacionalidad española ha acabado a tiros con la vida de su mujer, de 55 años, y su hijastro, de 26, tras discutir con éste último en presencia de dos testigos que se encontraban también en esta caseta. Posteriormente, y después de que los testigos huyeran despavoridos con el primer disparo, el presunto asesino se ha quitado la vida con la misma escopeta de caza con la que instantes antes había matado a sus dos víctimas.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado en el lugar de los hechos que no había denuncias previas por malos tratos, aunque al tratarse del asesinato de una mujer a manos de su compañero sentimental se trata de un caso de violencia machista, sea cual sea el motivo por el que se produjeron los dos asesinatos y posterior suicidio del homicida.

Ha sido la novia del joven de 26 años, que estaba presente cuando se ha producido la discusión y el primer disparo, contra la mujer, quien ha dado el aviso al llamar al teléfono de emergencias 112 minutos antes de las tres de la tarde.

Tanto ella como un albañil que estaba trabajando en la reforma del chalet han salido corriendo de la casa nada más producirse el primer disparo para pedir ayuda, conscientes de que si se quedaban podían ser los siguientes.

Un hombre se suicida tras matar a tiros a su mujer y a su hijastro en Benaguasil /

Los testigos han salido a pedir ayuda

El testigo, de origen rumano, al igual que las dos víctimas mortales, ha intentado parar el vehículo de una vecina, pero la mujer asustada por la cara desencajada que llevaba éste no ha parado. “Lo he mirado de arriba a abajo y me ha dado muy mala espina”, explica esta vecina, quien confiesa que ahora se arrepiente de no haberle atendido.

Vicente, el presunto asesino, y su mujer Florina, residían en la localidad de Llíria, al igual que los dos hijos de ella. Hace dos veranos se compraron este terreno a las afueras de Benaguasil, que ahora se estaban reformando para venir más de continuo y no solo los fines de semana. “Se lo estaban arreglando todo, la mujer había puesto geranios y lo tenía muy bonito”, se lamenta Manuela, otra vecina del lugar que se ha enterado de lo ocurrido cuando estaba dando un paseo esta tarde junto a su marido.

El equipo Emume de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones. Tras recibir el aviso del 112, hasta el lugar se han desplazado varias patrullas del Instituto Armado, agentes de Criminalística y la comisión judicial.

Era cazador y tenía licencia de armas

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Llíria, en funciones de guardia y que además es el competente en violencia machista, ha autorizado el levantamiento de los tres cadáveres a las ocho de la tarde. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de València, donde se les realizara la pertinente autopsia, aunque la causa de las muertes está clara, los tres han fallecido por heridas por arma de fuego efectuadas con la escopeta de caza de la que sí tenía licencia el presunto asesino, que era cazador.