Polémica en Masterchef: críticas hacia el "menú catalán" cocinado para falleros

La semifinal de Masterchef se ha saldado con un encendido no de las cocinas, sino de las redes sociales, que han arremetido contra la organización del programa por el menú seleccionado en la prueba de exteriores, que se celebró en València y que tenía como comensales a componentes de la comisión fallera de Grabador Esteve-Cirilo Amorós. Y en concreto, los internautas mostraron su indignación porque no han dudado en tildar de "catalán" el menú que tenían que elaborar.

De hecho, se trataba de bacalao con "samfaina", canelones de rosti y crema catalana. Platos y denominaciones que se han considerado una afrenta, tanto por el carácter, consideran, catalán de las elaboraciones, como por el hecho de que en estas pruebas se suele jugar a elaborar platos propios de la zona, con productos con denominación de origen. No era difícil: el "esgarraet", la paella o el "all i pebre" o unos buñuelos de postre o una creación con horchata, por poner varios ejemplos claros, eran candidatos perfectos para entrar en el menú. Más después de que la paella generara alguna que otra polémica en otras ediciones, sobre todo en la edición de 2015, cuando uno de los aspirantes hizo una paella con chorizo y Jordi Cruz lo alabó asegurando que el embutido había "potenciado" el sabor. O cuando Pepe Rodríguez prestó su imagen para una "paella valenciana" realizada con caldo de pavo y nabo, entre otros ingredientes.



Críticas sin fin

Las críticas en contra de lo sucedido en el programa no han cesado de aparecer en redes sociales: "Indignado con Masterchef. ¿Tienen que venir a insultarnos a Valencia?. Les hacen hacer 4 platos catalanes para 30 falleros que saben de tradiciones. ¿Qué nadie les puede asesorar? ¿Qué no tenemos en Valencia platos tradicionales?", apuntaba un fallero en Facebook. "Señores de MasterChef España, hay que ser muy cinicos para venir a Valencia a cocinar a 30 faller@s, y poner un menú "típico catalan", apuntaba otro internauta. "Acaso Valencia no es reconocida por su rica gastronomía, y referente dentro de la cocina mediterranea? Desde luego que en mi casa no volvemos a ver esta MIERDA de programa. Y a quien proceda, alguien deberia de pedir alguna que otra disculpa publica a RTVE", se lamentaba otro usuario. Entre los críticos, todo tipo de personajes conocidos del mundo de las fallas: presidentes de falla, de agrupación, miembros de la JCF, poetas festivos, etcétera.

La cuenta de Instagram del programa tampoco escapó a las críticas. Tanto, que el número de comentarios se disparó respecto a una jornada normal de competición. "La audiencia valenciana la habeis perdido para siempre", "dentro de poco dirán que la paella es catalana", "alucino: como valenciana y como fallera estoy indignada", "Bochornoso, poner un menu catalán en Valencia y para que lo prueben los falleros... Parece una provocación. Los responsables de semejante desproposito deberian pedir disculpas publicamente a Valencia, su gastronomia y su tradicion fallera", "No se de quien habrá sido la brillante idea del menú de hoy, sigo el programa desde el principio, pero hay cosas que no se deben hacer, soy valenciana y lo de hoy es un insulto brutal.Con la cultura culinaria que hay en Valencia, ya os vale, dejo de veros y desde luego de seguiros"... fueron algunas de las numerosas reacciones.