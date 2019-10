María Patiño sobre la exhumación: "Era un dictador que ha matado a mucha gente"

La colaboradora de Sálvame María Patiño se ha pronunciado sobre la exhumación del dictador Francisco Franco. La periodista de Telecinco ha reflexionado durante más de dos minutos sobre el proceso por el que el cadáver del autócrata fue sacado del Valle de los Caídos y el papel que la familia, nietos y bisnietos, jugaron en el mismo. Algunos llegaron a forcejear con los agentes desplegados en el entierro.



"Me ha parecido bochornoso el lugar que se le ha dado a la familia", aseguraba en antena al tiempo que recordaba que "hoy no se iba el abuelo, hoy se iba un dictador". La periodista ha criticado "las concesiones del Gobierno" en funciones de Pedro Sánchez "con la familia que viven de un patrimonio cuyo origen viene de un dictador".



"No lo entiendo y viendo las imágenes se me ha revuelto todo", explicaba al ver "una solemnidad y una sensación de orgullo" de los Franco. Para Patiño, "se han olvidado de que ahí no estaba ni el abuelo ni el padre, estaba un dictador que ha matado a mucha gente".



Sobre los descendientes de Franco, la colaboradora de Sálvame no ha dudado en criticar que "han estado en un lugar que no les corresponde" porque "los protagonistas no eran la familia, sino los españoles que han perdido la vida durante muchísimos años". Patiño, que también presenta Sábado Deluxe considera que "la bandera que llevaba Francis Franco [la preconstitucional] era una señal de una prepotencia... y de echar un pulso".





