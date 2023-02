Investigadores estadounidenses recopilaron datos de 75 estudios, realizados entre 1942 y 2021, que informaron sobre la longitud del pene de 55.761 hombres. El equipo de científicos descubrió que la longitud promedio del pene erecto aumentó un 24 % durante 29 años, exactamente entre 1992 y 2021, una tendencia que apreciaron en distintas regiones del planeta. La exposición a productos químicos, como pesticidas o artículos de higiene, que interactúan con nuestros sistemas hormonales, podría ser una de las causas.

Un nuevo estudio liderado por Michael Eisenberg, de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, concluye que la longitud media del pene erecto ha aumentado en los humanos en las últimas tres décadas en todo el mundo, en una proporción del 24 %. Teniendo en cuenta las implicaciones significativas para la salud reproductiva y el desarrollo de la sexualidad, los investigadores creen que se deben investigar a fondo las causas potenciales de este cambio.

Medidas que cambian y posibles causas

Los especialistas describieron los hallazgos en un artículo científico publicado recientemente en The World Journal of Men's Health, en el cual explican que caracterizar la tendencia de la longitud del pene humano en todo el mundo a lo largo del tiempo es importante por múltiples razones, por ejemplo porque las medidas genitales masculinas normativas son clínicamente útiles y los cambios temporales tendrían implicaciones importantes al respecto.

Para llegar a sus conclusiones, reunieron datos de 75 estudios, efectuados entre 1942 y 2021, que se enfocaron en la longitud del pene de 55.761 hombres en todo el mundo. Al parecer, el aumento registrado en los últimos 29 años analizados podría ser un nuevo indicador de que las exposiciones ambientales a contaminantes, o incluso el incremento de los estilos de vida sedentarios, están generando intensos cambios en el campo de la reproducción humana.

Según explicó Eisenberg en una publicación del blog Scope de la Universidad de Stanford, la investigación se centró en otorgarle una mirada sistemática a la longitud del pene a lo largo del tiempo, frente a la aparición de otros cambios en la salud reproductiva de los hombres, que en realidad podrían tener causas e implicaciones relacionadas.

Por ejemplo, “el recuento de espermatozoides y los niveles de testosterona han disminuido durante mucho tiempo”, indicó Eisenberg a Scope. “También se registran tasas más altas de defectos de nacimiento congénitos masculinos, como hipospadias, donde la abertura de la uretra no está en la punta del pene, o criptorquidia, una patología en la cual los testículos no descienden correctamente”, agregó.

¿Una “revolución” hormonal?

Los científicos confirmaron en el metanálisis realizado que la longitud del pene erecto se está incrementando, de un promedio de 12 centímetros a algo más de 15 centímetros en los últimos 29 años. ¿Cuáles son las causas? Aunque por el momento son solo hipótesis, Eisenberg cree que la exposición, por ejemplo, a pesticidas o elementos de higiene personal, que interactúan con nuestros sistemas hormonales, podrían estar implicados en los cambios.

Estas sustancias químicas actúan como factores disruptivos endocrinos, existiendo ampliamente en nuestro entorno y en nuestra dieta. A medida que se cambia la constitución del cuerpo, eso también afecta nuestro ambiente hormonal. Al mismo tiempo, la exposición a sustancias químicas también se ha postulado como una causa del acceso anticipado de los niños y las niñas a la pubertad, algo que también puede afectar el desarrollo genital.

Aunque estos aspectos podrían conformar un conjunto de factores implicados, incluyendo a la influencia de un estilo de vida sedentario, el cambio general en el desarrollo genital masculino es preocupante, porque el sistema reproductivo es una de las piezas más importantes de la biología humana. Observar un cambio tan rápido en el cuerpo debe implicar nuevas investigaciones que confirmen estos hallazgos, determinando la causa concreta de los mismos con la mayor rapidez posible.

Referencia

