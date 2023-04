Francia no solo acogió a los sapiens más antiguos de Europa, sino también a los primeros neandertales. Un adulto llamado Thorin vivió allí hace 50.000 años: pertenecía a una población previamente desconocida cuyo linaje se separó de otros neandertales tardíos hace unos cien mil años. Estaba emparentado con el neandertal de Gibraltar.

Los científicos han investigado el mayor hallazgo de restos neandertales desde 1979, realizado en el sur de Francia. Los huesos y los dientes pertenecían a un hombre adulto, apodado Thorin, en honor a uno de los personajes principales de El Hobbit, la novela de J. R. R. Tolkien.

El análisis paleogenético mostró que este hombre, que vivió hace unos 50.000 años, pertenecía a una población previamente desconocida cuyo linaje se separó de otros neandertales tardíos hace unos cien mil años.

Una preimpresión de este trabajo se ha publicado ahora en bioRxiv.org y complementa dos artículos anteriores sobre el mismo yacimiento publicados, uno en 2022 y otro a principios de este año.

Cueva del Paleolítico

No muy lejos de la ciudad francesa de Malatavern, a orillas del río Ródano, se encuentra la Cueva Mandrin. Las excavaciones de este sitio, que han estado en curso desde 1990, han revelado 12 capas arqueológicas que datan de las eras del Paleolítico Medio y Superior.

En total, los investigadores lograron encontrar aquí cerca de 60 mil artefactos de piedra, así como más de 70 mil restos de animales, entre los que predominan los caballos, bisontes y venados.

La cueva Mandrin alcanzó gran popularidad el año pasado: arqueólogos y antropólogos descubrieron un diente que pertenecía a una persona anatómicamente moderna: probablemente un niño de entre 2 y 6 años de edad. La edad de este hallazgo osciló entre 51,7 y 56,8 mil años.

Además, entre los artefactos de esta capa, cuyo número total supera las dos mil copias, los científicos descubrieron también puntas de flecha y dardos en miniatura, los artefactos más antiguos encontrados en Europa.

Una de las características de este monumento es el hecho de que la capa con el diente de sapiens más antiguo de Europa está rodeada por abajo y por arriba de restos culturales dejados por los neandertales.

Al mismo tiempo, el diente de sapiens está lejos de ser el único hallazgo antropológico realizado en los depósitos de esta gruta: los científicos ya habían informado con anterioridad sobre ocho dientes más encontrados en diferentes capas.

Nuevos descubrimientos

Ludovic Slimak de la Universidad de Toulouse y Martin Sikora de la Universidad de Copenhague, junto con arqueólogos, antropólogos y genetistas de Australia, Austria, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia y Suiza, han informado ahora sobre nuevos hallazgos antropológicos ocurridos en 2015 en la Cueva de Mandrin.

En la capa B2, rica en artefactos y huesos de animales, los arqueólogos descubrieron los restos de un hombre de Neandertal, apodado Thorin.

Según los investigadores, se trata de los restos neandertales más representativos encontrados en Francia desde 1979, cuando se descubrió el esqueleto de un hombre arcaico en el yacimiento arqueológico de Saint-Cezaire.

Huesos de la cara

A disposición de los investigadores quedaron parte del hueso palatino, un maxilar inferior fragmentario y 31 dientes con morfología típica neandertal.

Además, el premolar superior y el canino izquierdo no han sobrevivido hasta el día de hoy, pero este individuo tenía molares inferiores supernumerarios (cuartos molares): esta anomalía no se había encontrado previamente en representantes del género Homo de la era del Pleistoceno.

Los cuartos molares de Thorin tenían una forma irregular y también una sola raíz. A juzgar por el desarrollo de los molares, este neandertal era un adulto. Junto a estos restos también se encontraban cinco falanges de la mano izquierda de un adulto, que bien podrían pertenecer también a Thorin.

Otros huesos de Thorin

Además de los huesos faciales y dientes mencionados, los arqueólogos han encontrado otros 80 fragmentos óseos poco informativos que presumiblemente podrían pertenecer asimismo a Thorin.

Los científicos recurrieron a la toma de huellas dactilares de péptidos por espectrometría de masas (ZooMS) para determinar cuál de ellos realmente pertenecía a una persona, y luego los enviaron para la datación por radiocarbono (los resultados de este análisis no se informaron en la preimpresión).

Además, para determinar la edad del hallazgo, los científicos recurrieron al análisis de uno de los dientes de Thorin utilizando un método combinado de series de uranio y resonancia de espín de electrones.

Resumiendo los datos de que disponían, los investigadores concluyeron que este neandertal vivió hace entre 52.900 y 48.050 años (con una probabilidad del 95,4 por ciento) o entre 51.300 y 48.900 años (con una probabilidad del 68,2 por ciento). El análisis de la composición isotópica de carbono, nitrógeno, oxígeno y estroncio atestigua que esta persona vivía en un paisaje abierto y en condiciones climáticas frías.

Registro genético

Luego, se extrajo ADN antiguo de la raíz del primer molar. El genoma nuclear se leyó con una cobertura media de 1,3 veces y el genoma mitocondrial con una cobertura media de 561 veces.

Los científicos han descubierto así que Thorin era un hombre que, según el ADN mitocondrial, es el más cercano al Neandertal de Gibraltar encontrado en la así llamada cantera de Forbes.

Ambos individuos pertenecen a un clado que incluye otros genomas neandertales recientemente descubiertos en la cueva polaca de Steina, en el yacimiento de Atapuerca (España) llamado Galería de las Estatuas, de la cueva caucásica de Mezmaiskaya (individuo Mezmaiskaya-1). Al mismo tiempo, difieren notablemente de otros neandertales tardíos de Eurasia occidental.

Ejemplar único

El estudio del genoma nuclear mostró asimismo que Thorin pertenecía a una población que era marcadamente diferente de los neandertales tardíos europeos conocidos, a los que también pertenecía el individuo Vindija 33.19 (este es el genoma del neandertal tardío europeo más leído cualitativamente, por lo que se utiliza para la comparación).

Además, en el genoma de Thorin, los científicos no encontraron evidencia de que los ancestros de esta persona se mezclaran con personas del tipo anatómico moderno.

Según los cálculos de los investigadores, las líneas de Thorin y Vindija 33.19 divergieron hace unos 103 mil años (con una probabilidad del 95 por ciento). A modo de comparación: la línea del Neanderthal caucásico Mezmaiskaya-1 se separó hace unos 83 mil años, y el Altai Neanderthal Chagyrskaya-8, hace unos 80 mil años.

El estudio genético indica también que el grupo al que pertenecía Thorin no era muy numeroso y que además estaba aislado de otras poblaciones de neandertales tardíos de las que se han obtenido datos genómicos.

Población fantasma

Además del genoma de Thorin, los investigadores dirigieron su atención a la secuencia de ADN previamente publicada de un hombre de Neanderthal de Le Côte.

Descubrieron que hay una mezcla en su genoma dejada por una población "fantasma" previamente desconocida de estos humanos arcaicos que se separaron del linaje que condujo a Vindija 33.19 hace aproximadamente 89.000 años.

Esto atestigua a favor del hecho de que en Europa hubo al menos dos líneas genéticas que se separaron del tronco común con los neandertales tardíos previamente conocidos.

Referencia

A late Neanderthal reveals genetic isolation in their populations before extinction. Ludovic Slimak et al. bioRxiv, April 10, 2023. DOI:https://doi.org/10.1101/2023.04.10.536015