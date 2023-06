Aunque el planeta rojo no posee una magnetosfera protectora como la Tierra, si contaría con pequeños "focos" de magnetismo: son débiles campos magnéticos distribuidos por la superficie marciana, que podrían ser resabios del campo magnético integral que cubrió al planeta hace aproximadamente 4.000 millones de años. Saber más sobre el magnetismo marciano es crucial para determinar cómo se habría desarrollado una posible vida antigua en Marte y para avanzar en el proceso de terraformación.

Un equipo de investigadores liderado por el profesor Du Aimin, del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia de Ciencias de China (IGGCAS), analizó los datos obtenidos durante el primer viaje de un kilómetro realizado por el rover chino Zhurong en Marte. Los científicos detectaron campos magnéticos extremadamente débiles que actúan en las zonas estudiadas, con una fuerza notablemente menor a los identificados previamente por la misión InSight de la NASA.

Sin embargo, ambos hallazgos muestran que el planeta rojo dispone de rocas magnetizadas en determinados sectores de su corteza, dando lugar a campos magnéticos irregulares y localizados. Aunque estos campos no son suficientes para desarrollar una magnetosfera que cubra a todo el planeta como sucede en la Tierra, las áreas magnetizadas se extienden igualmente hacia el espacio por encima de las rocas, formando incluso auroras en su extremo superior.

Rastros de una antigua magnetosfera

Disponer de una magnetosfera es uno de los puntos críticos que debe cumplir un planeta para ser habitable a largo plazo, porque resulta crucial para proteger a la atmósfera y la superficie planetarias de los impactos del duro clima espacial y, principalmente, de las emisiones más peligrosas y nocivas provenientes del Sol. En consecuencia, profundizar sobre el magnetismo marciano es de gran importancia para saber si el planeta pudo albergar vida en el pasado, y también para determinar qué pasos deberían cumplirse para su terraformación o adaptación a las necesidades humanas.

De acuerdo a un artículo publicado en Universe Today, Marte habría tenido un campo magnético integral hace aproximadamente 4.000 millones de años. Esta evidencia ha quedado registrada en la corteza del planeta, que retiene débiles campos magnéticos distribuidos por su superficie. Las mediciones orbitales de estos campos fueron realizadas previamente por dos proyectos de la NASA: la misión Mars Global Surveyor (MGS) y la nave espacial Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN).

Una nueva línea de tiempo

Ahora, empleando dos magnetómetros a bordo del rover Zhurong, los científicos chinos realizaron el primer estudio de campo magnético en la cuenca de Utopía, en la superficie marciana. Los datos muestran la presencia de campos magnéticos muy débiles, inferiores a los indicados por las mediciones orbitales y a los obtenidos por la misión estadounidense InSight, que había registrado mediciones mucho más potentes en la región de Elysium Planitia.

Sin embargo, el hallazgo confirma una vez más la presencia de estos resabios del viejo campo magnético integral que habría resguardado al Marte primitivo, quizás facilitando el desarrollo de alguna forma de vida. El artículo de investigación que describe el nuevo estudio chino apareció recientemente en la revista Nature Astronomy.

Por último, una nota de prensa sugiere que los datos obtenidos por la misión china implican que la corteza debajo de Utopia Planitia puede haber permanecido sin magnetizar desde su formación durante el período Hesperiano temprano, o sea hace aproximadamente 4.000 millones de años, o que fue desmagnetizada por un impacto considerable que se produjo más tarde. Estos hallazgos aportan una nueva restricción a la línea de tiempo de la magnetosfera de Marte y podrían determinar cuándo y cómo desapareció, arrojando luz sobre las relaciones entre la historia magnética, climática e interior del planeta rojo.

Referencia

