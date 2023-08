Los huesos de una ballena que vivió hace 39 millones de años, identificados en Perú, pertenecerían a la especie animal más masiva de la historia, que se ha dado en llamar Perucetus colossus. Las medidas de sus huesos sugieren que su esqueleto podría haber pesado dos o tres veces más que el de la ballena azul o Balaenoptera musculus, quien hasta el momento ostentaba el récord como animal más masivo.

Un equipo de paleontólogos dirigido por el científico Giovanni Bianucci, de la Universidad de Pisa, en Italia, ha identificado en el desierto de Huacachina, en la región de Ica, al suroeste de Perú, los restos óseos del que habría sido el animal más masivo de todos los tiempos. Denominada Perucetus colossus, se trató de una gigantesca ballena que está haciendo reflexionar nuevamente a los especialistas sobre el tamaño que pueden alcanzar los vertebrados.

Hasta el momento, la ballena azul o Balaenoptera musculus ha sido considerada como el animal más pesado que jamás haya existido en la Tierra. Sin embargo, la gigantesca Perucetus colossus, que el equipo de científicos describió en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature, podría destronarla como la especie más masiva en el planeta.

Superando límites

De acuerdo a los paleontólogos, las medidas de los huesos del cetáceo identificado en Perú sugieren que su esqueleto habría sido dos o tres veces más pesado que el de la ballena azul. A pesar de estos datos, las teorías en vigencia no llegan a explicar cómo un animal de este tipo podría haber crecido hasta alcanzar ese tamaño y peso.

Los científicos explicaron que incluso para las ballenas que se alimentan por filtración, como por ejemplo las ballenas azules, existe un límite de tamaño superior. El escaso costo metabólico de una estrategia de alimentación de este tipo hace posible que las ballenas se desplacen con un gasto mínimo de energía. En consecuencia, la existencia de P. colossus sería un poco difícil de entender, dado que los estudios previos muestran que el tamaño máximo eficiente debería ser inferior al que supuestamente alcanzó la gigantesca ballena descubierta en el desierto peruano.

Pero utilizando la fracción esquelética identificada para estimar la masa corporal de P. colossus, el equipo liderado por Bianucci está convencido de sus cálculos: esta ballena, que vivió a mediados del Eoceno, aproximadamente hace 40 millones de años, supera ampliamente a la ballena azul y debería considerarse como el animal más masivo de la historia.

Una serie de huesos recuperados en Perú permitieron descubrir que un antiguo cetáceo, la ballena P. colossus, que vivió hace aproximadamente 40 millones de años, sería el animal más masivo identificado hasta el momento en la Tierra, destronando a la ballena azul. Crédito: NPG Press / YouTube.

Alimento al alcance de la mano

¿Cuál es la explicación? Según un artículo publicado en Science Alert, los especialistas concluyen en su investigación que la masa corporal máxima de los cetáceos ya se habría alcanzado unos 30 millones de años antes de lo que se suponía anteriormente, específicamente en un contexto costero en el que la productividad primaria era particularmente alta.

En otras palabras, Perucetus colossus habría superado los límites de masa esperados por la elevada disponibilidad de las especies que utilizaba como alimento. A esto suma que, en el océano, la flotabilidad supera los efectos de la gravedad, que ejercen una mayor presión sobre los cuerpos de los animales terrestres. Además, para los cetáceos ser más grandes tiene una ventaja: pueden prevenir la pérdida de calor en el agua, algo que habría estimulado a P. colossus para seguir creciendo.

Referencia

A heavyweight early whale pushes the boundaries of vertebrate morphology. Giovanni Bianucci et al. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06381-1