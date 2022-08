Després de dos anys d’espera, la localitat de Castelló de Rugat enceta hui, de manera oficial, les Festes d’Agost 2022, en honor a Sant Roc i la Mare de Déu de l’Assumpció, amb el pregó de les festes i la presentació dels festers i festeres 2020 - 2022.

És sols l’inici d’una intensa i variada programació d’actes, una part fonamental de la qual seran les desfilades de moros i cristians —repletes de color, música i vistositat—, encara que s’han preparat actes per a totes les edats.

Perquè el principal objectiu d’estes festes, com asseguren els festers i festeres 2020 - 2022, és viure «unes inoblidables festes, on grans i menuts gaudim com mai» i on, per damunt de tot, «predomine el respecte i la tolerància».

Programa d’activitats

Declarat l’inici oficial de les festes, la programació continua demà amb l’actuació de la Glüps Band, per al públic infantil, la cercavila pels carrers adornats, la Nit de l’Olla i la macro disco mòbil Tallarina on Tour, que farà ballar a tots a la plaça de la Bassa.

Les desfilades de moros i cristians tornen al carrer, a partir del dissabte 20 d’agost, amb l’Entrada de Moros i Cristians que arrancarà a les 19 hores i que estarà precedida per l’entrada de bandes, una hora abans.

Pel bàndol moro, els festers i festeres 2020 - 2022, Al-Bigotis, Al-Xafar, Muladins, Alacrans i Aladinos.

I pel cristià, els Arquers, Templaris del Regne, Marxillencs, Piconeres i Creueta.

Els festers i festeres 2020-2022 esperen que «grans i menuts gaudim com mai d’unes festes inoblidables»

Diumenge, serà el torn de la diversió i el jolgori, que inundaran el poble gràcies a la cavalcada de carrosses i disfresses —hi ha premis per als millors—, que acabarà amb la macro disco mòbil Alok2 Party i, a la nit, l’espectacle ‘Chicago Life’, centrat en el cabaret.

La remullada —ideal per refrescar-se en estos dies d’estiu— i la Holi Colors tindran lloc el dilluns, 22 d’agost; una jornada en què tornen les filaes de moros i cristians amb la Diana, a les 08 hores, i la Gran Ambaixada, a les 20.15 hores.

El dia es completa amb la cercavila dels fanalets i l’orquestra Seven Crashers.

Les festes d’agost de Castelló de Rugat acaben el 23 d’agost, amb un parc infantil aquàtic, les correfilades, una paella gegant i l’actuació de l’orquestra Platino.