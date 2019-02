¡Ave, Sirena!

Un home desconcertat és un escriptor en una sala d'interrogatoris. Una periodista entra per fer-li una entrevista per tal descobrir la veritat. L'autor ha estat víctima d'un segrest per part de suposada reportera que és una antiga alumna que l'acusa de plagiar les seues idees. Rodolf Sirera en estat pur. La tornada als escenaris d'un dels millors dramaturgs del moment ha de ser motiu de celebració. Però si a més es tracta d'un text inèdit de suspens i humor amb un sorprenent final com Plagi, resulta una obra imprescindible. «Un dia, una companya en una sèrie de televisió es va veure acusada, d'una manera inversemblant, d'haver plagiat un argument. I això em va fer pensar: i si això em passava a mi?», explica Sirera. Un material basat en la realitat que va quedar al calaix. Uns anys després l'ha enriquit i ha desenvolupat amb més profunditat el conflicte i els personatges. Així, aquell Plagi de fa quatre anys «s'ha convertit en el Plagi d'ara, una obra teatral madura, amb un punt sorprenent, sobre el que és ficció i realitat, i sobre el que és veritat i mentida», assegura l'autor d'El verí del teatre.

El Teatre Micalet acull el dimecres 13 l'estrena mundial de la nova comèdia de Sirera, de la companyia Ornitorincs, dirigida per Rebeca Valls i Edison Valls. Interpretada per Diego Braguinsky, Silvia Valero i Jairo Carrasco. El conegut Braguinsky es clava en la pell de l'escriptor acusat de còpia estafadora, un actor solvent amb molts recursos i que les seues aparacions en el cinema i la televisió l'han fet ser molt exigent dalt de l'escenari. Silvia Valero (Cuzco, A España no la va a conocer ni la madre que la parió o La forestera de Àpunt) representa eixa antiga alumna que busca la fama a través de la imputació de plagi.

Un joc teatral, admet Rebeca Valls, del fantàstic Sirera que barreja desig, ambició, poder, justícia, joventut, força, vellesa, feblesa i pors; «una obra que parla al cap i a la fi de les persones, i pot ser que al final només siga un procés de creació», sosté la directora. Una obra on de nou Rodolf Sirera incita a l'espectador a prestar la màxima atenció per descobrir la veritat.

Teatre Micalet. Del 13 de febrer al 3 de març. (Dimecres a Divendres, 20.30 h. /Dissabtes i Diumengues 19.00 h.)