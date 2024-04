Bertín Osborne: "Tenía dudas de poder retomar los conciertos porque ha habido momentos muy duros"

Bertín Osborne concede una de sus primeras entrevistas a Urban tras tres meses alejado de los escenarios por las consecuencias del COVID persistente. A pesar de las especulaciones, el artista está dispuesto a retomar su gira con la que actuará el próximo 21 de julio en los Jardines de Viveros.

Tras tres meses, esta semana has vuelto a subirte a los escenarios. ¿Cómo ha sido?

El jueves hice un pequeño recital con un piano solo. Nada que ver con un concierto de los que hago yo. Fui con un pianista y cantamos 40 minutos. Pude cantar y además estaba bien. Gracias a Dios estuve contento, cómodo y funcionó bien. Pero era un tema menor, era un tema benéfico que hacíamos en un teatro para una fundación. Como llevaba así tres meses mal, pues para mí fue importante poder salir ayer y hacerlo bien.

¿Cómo han sido estos meses?

Mal porque yo he sido toda mi vida un tío muy sano y nunca he tenido problemas así. Estos últimos tres meses han sido tremendos. Me encontraba mal todos los días y por algún motivo diferente, no todos los días por lo mismo, sino que he tenido de todo y por su orden. Cada dos o tres semanas cambiaban de tratamiento, y medicinas, pero yo seguía encontrándome mal. Ha sido muy frustrante y muy complicado. No quería hacer nada, estaba en la cama muchísimos días, cosa que yo jamás he hecho.

¿Existía el temor de no poder retomar su vida con total normalidad?

Ha habido momentos muy duros, de ir al hospital, de pensar que no iba a salir. Hay que tomárselo en serio.

¿Podrás retomar los conciertos?

Sí. Ya me di cuenta que sin ningún problema. Yo tenía dudas, la verdad es que tenía dudas y bastantes hasta que empecé ayer. Ya me di cuenta que no había ningún problema. Tenía dudas porque he estado también varias semanas con unas faringitis muy duras que tampoco había tenido nunca, que no se me quitaban. Dejaba la medicación y, tres días después, me volvían a salir unos dolores de garganta que no podía hablar. Ya todo está pasado y yo me encuentro mejor cada día. Y ayer ya me demostré que sí que se podía perfectamente, vamos, igual que siempre.

Retomando la actualidad, me gustaría preguntarte sobre la carta de Pedro Sánchez. ¿La has leído?

No la he leído, pero la he escuchado porque todo el mundo no para de hablar del tema. Estaba cantando en ese momento y hasta las 12 de la noche o así no me enteré, pero ya veremos a ver qué pasa. Yo creo que debe haber más cosas detrás, pero que ya las sabremos en algún momento.

¿Y cómo ves el futuro del país?

Supongo que lo tendremos que decidir nosotros. Está en nuestras manos. Tendremos que pensar mucho lo que hacemos en un futuro próximo.

¿Crees que va a convocar elecciones?

Sí. Evidentemente sería lo lógico.

Volviendo al nuevo disco. Ranchero es una especie de declaración al folclore mexicano. ¿Es uno de los géneros en los que más cómodo te sientes?

Esa declaración la he hecho ya varias veces. No es la primera. Y me siento muy cómodo, pero no solamente me siento cómodo en ese, sino en muchos otros. La verdad es que yo he cantado de todo, menos sardanas y jotas aragonesas. Me he divertido haciéndolo todo. Yo empecé cantando rock cuando tenía 18 o 19 años y después baladas. No es el hit en el que más cómodo me encuentro, pero sí es uno de los que me encuentro más cómodo.

¿En cuál te sientes más cómodo?

Quizás el country, que es el que he mamado desde pequeño, el que me encanta y el que escucho constantemente.

¿Te lanzarías al reguetón?

Ya lo he hecho con Carlos Baute. Hicimos uno hace dos o tres años. Nos divertimos mucho Carlitos y yo, pero la verdad es que eso ni es lo mío ni nada que se le parezca.

Entre las canciones de este disco se encuentra “La Bikina”, una canción que ha sido versionada decenas de veces.

Casi todas se han hecho versiones muchas veces. Son clásicos de José Alfredo Jiménez, la mitad. Las ha versionado cualquiera. Todas esas canciones las ha cantado muchísima gente. Es como si cantara “México Lindo”, que la ha cantado todo Dios. Es un tipo de música que me metió mi padre en la cabeza cuando yo tenía ocho o nueve años. Me he sentido muy cómodo y me he divertido mucho cantándolas. En directo es un espectaculazo. Sacar a doce mariachis vestidos divinamente y tocando en un escenario es un espectáculo. Llevo catorce músicos en el escenario, que no lo lleva todo el mundo. El espectáculo es muy vistoso y muy divertido. Yo creo que muy bonito y además suena fenomenal. La gente lo aprecia.

Muchos artistas estáis decidiendo versionar canciones antiguas, ¿creéis que la música de antes era mejor?

Sin duda. Creo que los autores y las canciones que se hacían en los 80, hasta incluso en 90, son folklore. Es como si me dices sobre el flamenco. Las canciones que cantaba Camarón y demás son versiones de los años 40 y 50. Es el folklore de cada país, que es antiquísimo. Se van haciendo cosas nuevas, pero las clásicas son las que la gente versiona.

Si en la actualidad, tuvieras que elegir a un artista español, ¿destacarías a alguno?

Nos conocemos todos e, incluso, somos amigos. En este momento, para mí el que destaca y el que me parece que es brillante es Pablo López. A mí me parece que es un artista tremendo. Ai dices artista de toda la vida, pues evidentemente Sabina.

Te has convertido en la imagen de Clínicas The Test, especialista en salud sexual masculina. Para Bertín no hay tabús ni barreras.

Claro que los hay, pero a mí me parece que está muy bien, que es una buena idea y que no es nada de lo que avergonzarse, al revés. Yo creo que hoy en día las cosas han cambiado mucho y las necesidades son distintas. Ahora se puede hablar de muchas cosas que a lo mejor hace 15 años no se podía.

Leyendo el test, se descubre a un Bertín cachondo y divertido.

Es lo que he hecho toda mi vida. Hay veces que en las entrevistas sí que me pongo serio, pero quien me conoce, lo sabe. Yo llevo en televisión 40 años. Ya saben cómo soy, yo soy lo que ves que soy, no tengo dobles caras.

Eso ha permitido que te mantengas en televisión durante tantos años.

Claro. Bueno, en televisión no llevo tanto, pero yo empecé a cantar en el año 81. Y voy a cantar en València, en un sitio maravilloso, que me apetece que te flipas, porque cantar en València para mí siempre es divertido y precioso. Voy muchísimo a allí, pero no para trabajar, voy para ver amigos. Yo tengo que cantar a lo mejor en los alrededores, aunque sean 100 km, yo me voy a dormir a València, me paso el día allí, veo a los amigos de los restaurantes, visito a tres o cuatro amigos buenos que tengo allí. Ahora se me fue uno, que fue Paco Arévalo, pero voy constantemente.

Volviendo al test, dices que nunca has estado enamorado.

Todo eso tiene matices. Yo preguntaba en voz alta lo que es estarlo. Hay un baremo de 0 a 10. Si pasas el 6, lo estás. Hay gente que dice ‘me he casado, estoy enamoradísima, este tío es el hombre de mi vida’. Te encuentras a tu amiga a los dos años y te dice que se ha divorciado, que era un cabrón. Ahora está saliendo con uno que con este sí que de verdad… Entonces no sabes lo que es estarlo. No hay una forma de saberlo, eso es lo que yo decía. Yo pienso que sí lo he estado, lo que pasa es que no puedo asegurarlo porque la vida te demuestra otras cosas.

¿Y el amor eterno?

Eso es un ojalá, pero claro que creo. He conocido a mucha gente así.

Has sido presentador de televisión en una gran cantidad de programas, ¿qué opinas del fichaje de Broncano?

No tengo ni la menor idea, porque no sé qué opinar al respecto. Yo creo que debe haber algo más. No puede ser todo este follón que se ha organizado por fichar a un comunicador. Tiene que haber algo más detrás, que ni sabemos ni nos lo dirán. No he hablado con él, pero no creo que esto sea una cosa aséptica. No es normal, yo eso no lo he visto nunca en 40 años. No lo he visto ni en la radio por José María García ni por gente que era absolutamente insustituible.

Se ha llegado a especular que la idea es competir con “El Hormiguero” porque es un programa crítico con el gobierno.

Yo no sé si pensar. Esto es un tema puramente político, puede ser que lo sea, pero si fuera yo, me lo pensaría mucho porque que te fichen exclusivamente para eso y por ese motivo a mí me daría mucho que pensar. Yo creo que yo diría que no. Otra cosa es que sea yo el que tenga tan clarísimo que lo quiero hacer, pero si te lo proponen para ese tema concreto y para ese objetivo concreto yo diría que no. Estás hablando de un tío que lleva no sé cuántos años, que lo hace divinamente, que tiene unos medios acojonantes… Yo me lo pensaría. Yo hace tiempo, tenía una idea precisamente para eso. Paolo Vasile me dijo una cosa muy sabia. Me dijo: ‘¿Qué necesidad tienes de arriesgarte?’ Y francamente tenía razón. ¿Para qué vamos a hacer una cosa para competir? Fue muy gracioso. Pablo me llamó y me dijo que se había enterado de esto. Le dije que había decidido no hacerlo. Somos muy amigos.

¿Te ves durante muchos años encima del escenario o en proyectos televisivos?

No. Lo tengo clarísimo. Más pronto que tarde me dedicaré a mis temas, mis asuntos, mis negocios… No hay fecha, mientras pueda seguir disfrutando y haciendo lo que me divierte, seguiré. Probablemente seguiré menos, no será tan seguido o a lo mejor haré cosas que me puedan entretener y divertir, pero será una cosa marginal. Este año, los conciertos que vaya a hacer los voy a disfrutar una barbaridad, porque además tenemos un espectáculo muy bonito. En vez de hacer 40 al año, pues igual hago 10.

Puedes adquirir las entradas en el siguiente enlace