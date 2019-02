Carmen Conesa: "Aún me dicen ¡Vivan tus piernas!"

P ¿Qué es lo primero que metes en la maleta?

R Mis perfumes y mi diario.

P ¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?

R Dar un beso a mi hija, a mi novio, a mis tres perritos y decir a mi hija «te quiero».

P En tu bolsa de aseo nunca falta...

R Tapones para los oídos.

P Para dormir: ¿pijama, ropa interior o desnuda?

R Ropa interior.

P No sales nunca de casa sin...

R Auriculares y música.

P ¿Qué no falta en tu nevera?

R Una col, tomates, limones y alcachofas.

P ¿Y en tu bolso?

R Un cuaderno de notas y dibujo.

P Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?

R Poder estar entre gorilas, elefantes y leones en medio de la selva.

P ¿A quién le darías un pisotón?

R Al que se cuela en la fila con mala educación.

P Si te dan mil euros con la condición de que te los gastes en media hora, ¿qué te comprarías?

R Dos billetes de avión para ir a Londres con mi novio, una noche de hotel y entradas de alguna buena obra de teatro.

P ¿Te acuerdas en qué gastaste o invertiste el primer sueldo?

R Me compré dos perros pastores belgas negros.

P Una canción que nunca te cansas de escuchar.

R You are the sunchine of my life de Stevie Wonder.

P ¿En que ocasiones mientes?

R Cuando quiero proteger a alguien.

P ¿En qué te molesta perder el tiempo?

R Mirando el móvil.

P ¿Para qué te consideras un as?

R Saber crear un buen ambiente

P ¿Y para qué una negada?

R Para las redes.

P Un pensamiento que te aporte energía.

R The Best is yet to come (lo mejor está por llegar)

P Un adjetivo con el que te definirías.

R Optimista.

P ¿Un deseo por cumplir?

R Dar la vuelta al mundo.

P ¿Una extravagancia?

R Nadar con las ballenas.

P ¿A qué le tienes miedo?

R A perder la memoria.

P ¿Qué plato le prepararías un amigo?

R Alcachofas al horno.

P ¿Con quién te gustaría cenar?

R Con la actriz Frances McDormand.

P ¿Qué te da corte?

R Ya he perdido la vergüenza.

P Cuélgate una medalla.

R Tengo 58 años y aún me dicen en el escenario: «Vivan tus Piernas Conesa!

La familia Addams. Teatro Olympia.

Hasta el 17de marzo.