Planes de fin de semana: qué hacer en València hoy

El fin de semana llega con una buena previsión meteorológica, por lo que es tiempo de salir a la calle y disfrutar de todas las alternativas de ocio de las que dispone la ciudad. Es, también, un buen momento para darse el primer chapuzón, si todavía no lo has hecho.



Chapuzón en la primera piscina natural de València

Por primera vez en la historia, La Marina de València ha creado una zona de baño situada en la dársena interior, enfrente de La Base. Se trata de una piscina natural de agua salada, de entrada libre y gratuita, que estará abierta desde este miércoles, 12 de junio, hasta el 12 de septiembre de 2019, en horario de 11.30 horas a 19.30 horas.

La zona de baño está formada por una piscina principal de 24 por 33 metros de superficie y ocho metros de profundidad, con un aforo de 403 personas y, balizado, un carril de nado para entrenamiento deportivo con un aforo de 58 personas.

El recinto cuenta con todos los servicios: aseos, vestuarios, duchas, flotadores salvavidas, servicio de salvamento y socorrismo y un puesto de primeros auxilios.

La calidad del agua de la piscina es "óptima", según se ha comprobado en sucesivos análisis. De hecho, la calidad del agua de la dársena valenciana, donde sobreviven especies marinas en extinción, es la que posibilita que sea usada como vivero de la Fundació Oceanogràfic. La Marina de València es el único puerto deportivo de la provincia con Bandera Azul, certificación europea de calidad medioambiental.

El espacio dispone también de un solárium de 456 m2, creado con pantalanes flotantes vestidos con césped artificial. Un espacio al aire libre donde descansar, tomar el sol y desde donde acceder a la piscina a través de rampas y escaleras. Es también un área chill out, donde se situa el foodtruck La Marinereta que servirá bebidas y algo de comer.

Esta zona del puerto reconvertida en espacio ciudadano se convierte en primavera en una de las zonas con más alternativas de la ciudad. Una plaza marítima tomada por la ciudadanía y diseñada para ejercer como corazón cultural, gastronómico, de ocio y familiar desde primera hora del día hasta altas horas de la noche.

Jazz a pie de playa

El festival 'Marijazz' se celebra en el barrio del Cabanyal. Después de dos años desde su última edición, el Cabanyal vuelve a darse un baño musical para dar la bienvenida al verano. Vecinos del barrio y de otros distritos de la ciudad podrán disfrutar durante el fin de semana de toda una experiencia musical a pocos metros del Mediterráneo. Además de los planes musicales, los asistentes podrán participar en talleres o disfrutar de los puestos dedicados a la gastronomía y de los que se encargan algunos de los bares más conocidos del Cabanyal.

Los horarios son: viernes 14 de junio de 18:00h a 1:30h, sábado 15 de junio 12:00h a 1:30h, domingo 16 de junio de 12:00h a 0:00h. Y el precio de las entradas es de 7€ con venta anticipada y 8€ en taquilla, mientras que el del abono para los 3 días del festival es de 15€ y solo se puede conseguir a través de la página web del festival.



Fin de semana salvaje

Al otro lado de la ciudad, en la profundidad del parque de Cabecera y de la sabana africana, Bioparc València se convierte en una alternativa de ocio emocionante y salvaje. El rugido del rey de la selva en el corazón de la ciudad.



Los mejores parques y jardines

Conoce los pulmones verdes de la ciudad que han logrado un gran éxito entre los vecinos. València cuenta con grandes zonas verdes de césped que han enamorado a los amantes de los espacios urbanos al aire libre porque en él se juntan todo tipo de personas: deportistas, lectores, o quienes buscan disfrutar del sol tumbados sobre la zona verde. Son perfectos para disfrutar del sol con los más pequeños de la casa.



Escapada por la Comunitat

Si tienes más tiempo libre, puedes leer aquí la primera parte de las escapadas por los pueblos más bonitos de la Comunitat Valenciana. Historia, naturaleza, tradición, gastronomía y cultura a pocos kilómetros de las capitales de provincia. Si te animas, consulta aquí el estado de las carreteras.