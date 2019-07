Ley DJ : "Mi sueño es actuar en Coachella"

Desde la cabina de las discotecas más potentes de España, con sus mezclas de indie y electrónica pone a todo el mundo a bailar.

¿Qué es lo primero que metes en la maleta?

Los zapatos y los cascos para pinchar, porque si no meto eso primero el resto no me cabe.

¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?

Todos hacemos lo mismo, ¿verdad? ¡Mirar instagram!

En tu bolsa de aseo nunca falta...

Las pinzas de depilar y gomas del pelo.

Para dormir: ¿pijama, ropa interior o desnuda?

Lo que pille más a mano, si no encuentro nada porque es tarde, ¡a la brava!

No sales nunca de casa sin...

Mi teléfono móvil.

¿Qué no falta en tu nevera?

¡Queso!

¿Y en tu bolso?

Un pintalabios rojo.

Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?

Colarme en un backstage al que es imposible acceder.

¿A quién le darías un pisotón?

Pasa palabra.

Si te dan mil euros con la condición de que te los gastes en media hora, ¿qué te comprarías?

Unos monitores nuevos para el estudio, y me sobran 20 minutos.

¿Te acuerdas en qué gastaste o invertiste el primer sueldo?

En viajar.

Una canción que nunca te cansas de escuchar.

Barro para casa: 50 Latidos, mi nuevo tema con Soledad Vélez

¿En que ocasiones mientes?

¿Contar medias verdades se considera mentir? Si es así, bastante a menudo...

¿En qué te molesta perder el tiempo?

En repetir algo muchas veces.

¿Para qué te consideras un as?

Para convencer a la gente.

¿Y para qué una negada?

Para practicar deportes de raqueta.

Un pensamiento que te aporte energía.

Pensar en los objetivos cumplidos

Un adjetivo con el que te definirías.

Versátil.

¿Un deseo por cumplir?

Mi sueño es actuar en Coachella.

¿Una extravagancia?

Echar ketchup a la tortilla de patatas.

¿A qué le tienes miedo?

A no cumplir las expectativas.

¿Qué plato le prepararías a un amigo?

Si es muy amigo: pasta, si me lo tengo que camelar: un guiso.

¿Con quién te gustaría cenar?

Con el gran Wyoming.

¿Qué te da corte?

Que me halaguen.

Cuélgate una medalla.

A veces consigo poner a bailar

a miles de personas a la vez

y lo hago sin que casi nadie

se queje.