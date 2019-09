Ricardo Darín: "El teatro es mi válvula de escape"

Y lo hace sin parar de hacer cine. El actor argentino acaba de presentar en el Festival de Cine de San Sebastián «La Odisea de los Giles», una película ambientada en el «corralito» argentino en la que comparte protagonismo con su hijo, el también actor Chino Darín.

Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) se ríe por la prolongada vida de Escenas de la vida conyugal, la obra con la que regresa a València. Una pieza que le «entusiasma». El texto, que dirige Norma Alejandro, es una versión teatral firmada por el propio Bergman de la película que rodó en 1973 y, al contrario de lo que sucede en el filme, la obra muestra a la pareja a lo largo de su vida con dinámica de comedia.

P ¿El éxito de Escenas de la vida conyugal es que el público se siente identificado con Juan y Mariana?

R Sí. En gran medida el público en general se siente identificado si no en todo, en varios momentos de la obra.

P ¿Cómo le encuentra nuevos sentidos a una obra en la que viene participando desde hace tantos años?

R El sentido uno lo encuentra al comienzo, al leer la obra, luego el trabajo lo hacemos los actores y el público, entonces el sentido se lo encuentro siempre. Me resulta imperecedero.

P ¿Qué le aporta la obra y qué le motiva para seguir subiéndose al escenario con la ilusión del primer día?

R Es teatro€. Ese es el gran motivo. El teatro es la forma más viva que yo encuentro para comunicarme.

P ¿Representar Escenas de la vida conyugal se ha convertido en su hábitat? Hace cine, series... pero siempre vuelve a ella. ¿Es su válvula de escape?

R Bueno€. De eso estoy hablando€. El teatro es mi válvula de escape, creí que se había entendido.

P En este tiempo, ¿ha cambiado su visión del amor, el desamor o de la fidelidad?

R No€ eso no cambia nunca o, digamos, va cambiando junto a mí, sólo que no me doy cuenta.

P ¿Estamos más capacitados para entender una mentira piadosa que una verdad ineludible?

R No lo sé, en mi caso prefiero la verdad ineludible. La mentira, aunque piadosa, es siempre una mentira. Creo que me estás llevando a un terreno filosófico en el que me niego a entrar porque de filósofo no tengo nada.

P La obra de Ingmar Bergman es una tragedia pero cuando la interpretan el público ríe. ¿Es la idea original o la llevan a ese terreno?

R Bergman cuando escribió esta obra teatral, versionando la película, lo hizo para su mujer. Se sabe que le dijo 'Voy a modificar algunas cosas porque este drama no lo podrá aguantar el espectador en teatro'.

P ¿Cómo es Andrea Pietra como compañera?

R Andrea es lo más. Es una excelente actriz y una de las mejores compañeras con las que me ha tocado trabajar. Estoy feliz de compartir el escenario con ella.

P ¿Se siente mejor al hacer teatro que cine?

R Son dos cosas totalmente distintas y las dos me gustan.

P Y ahora, ¿ser productor le quita el sueño?

R Primero, no me gusta que me traten como productor porque somos un grupo y estamos aprendiendo. Pero no, no me quita el sueño.

P ¿En qué momento está ahora Ricardo Darín?

R No lo sé€. Si lo encuentran, pregúntenle.

P Va estrenar en San Sebastián La Odisea de los Giles, donde comparte protagonismo con su hijo. ¿Cómo se sintió durante el rodaje? y ¿qué sintió como actor y padre al ver la película ya montada?

R Estamos todos muy contentos con la película. No quiero opinar mucho sobre el tema ya que estoy muy emocionado con todo lo que está pasando con ella y seguramente, mi opinión va a ser subjetiva.

P¿Qué le llevó a elegir esta historia? ¿se ha sentido con ella como más ligado a su país?

R Leí la novela de Eduardo Saccheri hace mucho tiempo y me gustó. Luego me encontré con Eduardo, cambiamos opiniones y se fue dando. Como verás no tiene nada que ver con la situación actual del país. Se trata de la crisis del 2001.

P Entiéndame la ironía.¿Hay películas argentinas que se estrenen en España en las que no aparezca Ricardo Darín?

R [larga carcajada]. Es muy gracioso, pero por suerte, se estrenan muchas películas argentinas con muchos extraordinarios actores y actrices.

P ¿En algún momento le pesa el ser el baluarte y referente del cine argentino?

R No sabía que fuera un baluarte de nada. A veces debemos cuidarnos de cómo nos expresamos. No me gusta la palabra baluarte cuando se habla de mí.