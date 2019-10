Estos son los estrenos de teatro de esta semana en València

Las salas y teatros de València alzan el telón esta semana con estrenos para todos los gustos. Toma nota de la cartelera de teatro en València para la semana del 14 al 20 de octubre y no te pierdas nada de la programación.

Estrógenos

¿Dónde? Teatro Flumen

¿Cuándo? 18 octubre

Comedia de enredo donde se confrontan las necesidades, envidias, miedos e inseguridades de tres mujeres en diferentes etapas de su vida.Vicky y Diana quedan en un local de moda para hablar de sus cosas cuando de repente aparece Sara, la nueva amiga de Diana que desencadenará una serie de acontecimientos que harán que todo acabe en una noche de locura. Las tres protagonistas irán comprobando, al más puro estilo "Road Movie", cómo el alcohol, la música y los estrógenos despertarán entre ellas secretos hasta ahora ocultos.



La Traviata

¿Dónde? Teatro Olympia

¿Cuándo? 14 de octubre

Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi. Solistas, coros y orquesta de la Compañía Lírica Ópera 2001.

Ismael Galán

¿Dónde? Teatro Flumen

¿Cuándo? 19 de octubre

Seguro que os estáis preguntando: ¿Qué es Acho Apellidos Murcianos? Pues es un show de comedia muy ácido donde no pararás de reír de principio a fin. Un espectáculo único en el que los protagonistas sois vosotros. Más que nada porque lo hemos probado a hacer sin gente y no es lo mismo. En este espectáculo encontrarás diferentes temas donde el artista desarrolla una serie de teorías con las que os hará sentir totalmente identificados. Uno de los puntos a destacar son: Los distintos tipos de humor una pequeña muestra de qué es un monólogo y sus distintas formas de exponerlo. Así que no dudes en venir y disfrutarás de una noche mágica llena de humor.

Señor Ruiseñor

¿Dónde? Rambleta

¿Cuándo? Del 18 al 20 de octubre

'Señor Ruiseñor' es una obra de teatro de Els Joglars en la que un jardinero de parques y jardines debe dejar el trabajo por culpa del reuma y le ubican en el Museo Rusiñol donde hará de Rusiñol presentando las visitas teatralizadas del museo. Pero al cabo de un tiempo, cuando él se ha enamorado del pintor, deciden transformar el Museo Rusiñol en el Museo de la Identidad. A partir de aquí se crea un conflicto entre los dos mundos: el de Rusiñol y el de los que defienden la identidad. La obra es una reivindicación del arte como patria universal, a partir de Rusiñol, contra las patrias identitarias.

Flashdance, el musical

¿Dónde? Teatro Olympia

¿Cuándo? 17 de octubre

El musical, basado en la película de Paramount Pictures (guión de Tom Hedley y Joe Eszterhas e historia de Tom Hedley), es un alegato a la superación personal, al poder de aferrarse a los sueños por encima de todo, a la fe sin límites. Además, recupera aquellos temas musicales tan conocidos mundialmente y que han sonado miles de veces en todo el planeta, pero añadiendo también sonidos más actuales y modernos que te harán vivir un auténtico concierto en directo y conquistarán a todas las generaciones.





Próximos estrenos

Orlando

¿Dónde? Sala Russafa

¿Cuándo? Del 7 al 10 de noviembre

Orlando es un joven de la nobleza cuya curiosidad por la vida y amor por la literatura lo llevarán a una vida llena de aventuras: será amante de Isabel I, dejará de envejecer, se enamorará de una princesa rusa, huirá a Constantinopla... Pero para poder completar su historia y acabar de escribir su poema El Roble tendrá que afrontar un desafío: una mañana al despertar es una mujer...



María Antonieta

¿Dónde? Sala Russafa

¿Cuándo? Del 15 al 17 de noviembre

Estos son los próximos estrenos que traen las salas y teatros de València para la semana del 14 al 20 de octubre.