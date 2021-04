El Master of Wine (MW) español Álvaro Ribalta será el encargado de moderar la mesa redonda que la DO Cava ha organizado de manera virtual para el próximo 21 de abril. Bajo el título «La DO Cava hacia la producción ecológica, un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente», varios bodegueros adscritos a la DO Cava hablarán de sus experiencias en la transformación del cultivo y procesos a pautas ecológicas.

Cabe recordar que en función de la nueva normativa que contempla el organismo regulador del cava, la segmentación y zonificación serán, junto a la producción ecológica, los elementos diferenciadores en las nuevas categorías de este singular vino espumoso.