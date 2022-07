Las guitarras más deseadas

Son la tercera generación de una familia de lutieres y lo tienen muy claro: no se mueven del humilde taller en el que en 1974 sus abuelos, Francisco Broseta Rogla y Hermina Monroy, iniciaron una aventura increíble. El último hito, que Mick Jagger se encaprichara de una guitarra flamenca y se llevara de España, tras el concierto de los Rolling Stone en Madrid, uno de esos instrumentos de seis cuerdas y con duende que crean en Gata los hermanos Broseta.

Fue Francisco Broseta quien cambió la filosofía de este pequeño taller que se asoma al Montgó. Decidió personalizar las guitarras. Uno de los primeros clientes, Melendi, quería un instrumento absolutamente personal, con un sonido muy especial y una estética singular. Nació la icónica guitarra con la boca de resonancia con forma de hoja de marihuana. De eso hace ya 20 años. «Conocemos perfectamente su toque y sus pulsaciones. Todas sus guitarras las hemos creado nosotros. Nos conoció a través de José de Castro, que es uno de los grandes guitarristas de este país. Melendi nos ha abierto muchas puertas», afirma Adam Broseta.

Pero hay otra artista talismán en la historia de este taller de lutieres de Gata de Gorgos. Es Amy Winehouse. Compuso los temas de Back to black, álbum ganador de cinco premios Grammy, con una guitarra que compró en el taller de la familia Broseta. Estos artesanos de la música descubrieron casi de casualidad esa conexión desconocida de la leyenda del soul con sus guitarras. En un reportaje de Vanity Fair, Mitch, el padre de Amy, desveló que su hija creó canciones como «Rehab» o «You Know I’m No Good» en unas vacaciones en Alicante y tras comprar una guitarra en Guitarras Bros. En numerosas fotografías de sus conciertos, la cantante aparece rasgando esa guitarra. En su biografía oficial, titulada Amy, también se abunda en que ese instrumento fue especial para la gran cantante y compositora británica.

Adam Broseta, que junto a su hermano David regenta ahora la empresa familiar, tiene expuestos en su despacho el artículo de Vanity Fair y una foto de Amy Winehouse. Pero las paredes también dejan constancia de que estas guitarras han seducido a los grandes artistas y han llegado incluso a Hollywood. Francisco, el padre de Adam y David, además de personalizar los instrumentos, demostró un gran olfato comercial. Surgió la relación de Guitarras Bros con Pablo Motos y El Hormiguero. El presentador quería obsequiar a las grandes estrellas a las que entrevista con un regalo muy especial y único, un regalo que fuera pura artesanía. Una guitarra española fabricada con las manos cumplía todos esos requisitos. Actores que lo tienen todo se quedaban maravillados cuando Pablo Motos les entregaba ese tesoro de seis cuerdas y mágico sonido. Tienen su guitarra Bros Tom Hanks, Russel Crowe o Richard Gere.

«Quiero regalarte algo que no se puede comprar con dinero», le dijo Pablo Motos a Will Smith el día que El Hormiguero cumplió 2.000 programas. Fue un momento especial para los hermanos Broseta. «Fue una de las últimas guitarras que hizo a mano nuestro padre. Era su actor favorito. Nuestro padre falleció en enero de 2017. Esa Navidad la acabó. Siempre decía que lo que se trabaja con las manos se trabaja con el corazón», rememora Adam, que asegura que no hay ni un día que al trabajar en el taller no se acuerde de su padre y de su pasión por el oficio. Francisco creó la guitarra de Will Smith con ziricote mexicano para el aro y el fondo y cedro antiguo de Honduras con más de cien años de secado natural para el mástil.

La de Mike Jagger tiene cuerpo de coral. La tapa es de pino alemán y el mástil de cedro de Honduras con 54 años de secado

Uno de los secretos de Guitarras Bros son las maderas nobles. La de Mike Jagger tiene cuerpo de coral. La tapa es de pino alemán y el mástil de cedro de Honduras con 54 años de secado.

El cantante de los Rolling Stones se enamoró del sonido de la guitarra al asistir junto a Keith Richards, Ronnie Wood y sus familias a una zambra flamenca en Madrid (fue durante su estancia en la capital por el concierto en el Wanda Metropolitano que abría su gira Sixty). Los músicos, todos primeras figuras del flamenco, coincidieron: si Jagger quería llevarse de España una guitarra fetén, una guitarra con alma, debía ser una de las que crean los hermanos Broseta. Adam y David alucinaron cuando les llamaron. Volaron a Madrid para llevarle a Mike Jagger una de sus mejores guitarras.

Los instrumentos de la familia Broseta seducen a las grandes estrellas. Sin embargo, Adam se siente sobre todo orgulloso de los cantantes que eligen sus guitarras. Las estrellas deslumbran, pero son los artistas que se suben cada día al escenario los que mejor expresan el espíritu de esa firma de Gata de Gorgos. En cada guitarra, hay mucho trabajo y artesanía. Estos lutieres cuidan hasta el último detalle. Quieren conocer a sus clientes y saber exactamente qué sonido anhelan. De hecho, sorprende ir al taller y encontrarse con un guitarrista que ha ido a por su guitarra y al que acompañan los músicos de su grupo, y todos se arrancan a tocar y cantar. Eso es la guitarra: arte, improvisación y magia.

La familia lleva la artesanía en las venas. El abuelo, Francisco Broseta Rogla, tenía mano para la ebanistería y oído para la música. Con 18 años ya dominaba el oficio. Trabajaba en el taller de guitarras de Dolores Marín, en Xirivella. Allí se enamoró de Herminia, quien desde los 14 años estaba empleada en otra manufactura de guitarras, la de Hijos de Vicente Tatay. En 1974, se mudaron a Gata. En una casita que está próxima a Jesús Pobre y al Montgó, fundaron en 1974 el taller de Guitarras Bros.

Fue Francisco el que revolucionó el negocio. Quiso conocer a los clientes y hacerles guitarras a medida, guitarras que fueran un espejo de los artistas. Adam y David siguen trabajando con las máquinas y las herramientas que ya usaron su abuelo y su padre. En el taller se respira esa esencia artesanal, el respeto a las raíces. Quizá lo que más sorprende es ver las guitarras cordadas para que las piezas se ensamblen perfectamente. Los hermanos Broseta tienen muy claro que es la artesanía lo que los hace únicos. Se les acumulan los encargos. Trabajan horas y más horas para entregar a tiempo las guitarras, pero saben que no pueden industrializar la fabricación ni hacer instrumentos en serie. La magia es que cada guitarra tenga su historia y sea un mundo de sonidos. Y así, en este humilde taller, nacen las guitarras que conquistan a las estrellas.