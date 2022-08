Un buen amigo, de origen navarro, me comentaba que para él una buena paella ha de ir acompañada de un buen vino tinto. Curiosa afirmación, sobre todo para un navarro, cuya región de origen ha sido, junto a la de Cigales y la comarca de Utiel-Requena, reconocidas por la calidad de sus vinos... rosados.

Y es que los vinos rosados han sido tradicionalmente considerados como el «patito feo» de los vinos. A nivel de cifras globales, el vino tinto sigue siendo el referente en el consumo, y siete de cada diez botellas descorchadas son de este tipo. Le siguen los vinos blancos, con algo más de un 10%, quedando relegados los rosados, espumosos y dulces al 20% restante. Pese a estos datos, durante los últimos años se ha constatado un importante aumento en el consumo de vinos rosados en España, sobre todo en zonas costeras. Su carácter fresco y afrutado, su extraordinaria armonía con la gastronomía típica del arco mediterráneo, unido al afán de enólogos y bodegueros por dignificar a base de elaboraciones de calidad este tipo de vinos han puesto en valor unos vinos denostados en otras épocas (en algunas zonas se les conocía como «claretes» al ser considerados tintos con poco calor) y que ahora recuperan cierto esplendor gracias a elaboraciones muy cuidadas en las que se emplea únicamente el mosto flor, el primer líquido que se obtiene del prensado de la uva.

La Comunitat Valenciana concentra algunos de los mejores rosados que se elaboran en la península y es, junto a la comarca de Cigales en Valladolid y la DO Navarra, la principal productora de este tipo de vinos. La mayoría se producen en los territorios de la DO Utiel-Requena (casi todos elaborados con la variedad de uva Bobal), pero también es frecuente encontrarlos en bodegas de la DO Valencia, la DO Alicante y, en menor medida, en la IGP Vins de Castelló. Su concepción ha variado significativamente en las últimas décadas, y si en los años 80 y 90 del pasado siglo XX los rosados valencianos tenían un color rojo cereza, ahora son cada vez más frecuentes los de estilo provenzal, con tonos de color muy pálidos que recuerdan a colores como el del algodón de fresa.

Si hablamos de gastronomía, uno de los mejores compañeros de viaje para los vinos rosados es la paella, la clásica valenciana, pero también sus variantes «marineras» como la paella de marisco, el arroz del senyoret y otras versiones que habitualmente encontramos en restaurantes especializados en arroces.

Seguro que muchos preferirán, como mi amigo navarro, acompañar la paella con un buen tinto, o incluso con uno de los excelentes blancos que también se elaboran en la Comunitat Valenciana, pero los diez rosados que aparecen en este artículo armonizarán a la perfección con cualquiera de los innumerables arroces que se elaboran en nuestras cocinas... ¡Salud!.

1.- CHAVAL

Bodegas Nodus (DO Valencia)

La finca agrícola El Renegado es el epicentro de los vinos más expresivos de la bodega que regenta la familia De las Heras. Se ubica en el entorno del parque natural de las Hoces del Cabriel y esconde algunas de las parcelas de Bobal más expresivas de la zona, con la que elaboran tintos de autor, pero también rosados frescos y afrutados como este Chaval, un vino de aspecto delicado, con aromas de buena intensidad que recuerdan a la frambuesa y una interesante acidez que incide en su sensación de frescura en boca.

Precio aproximado: 9 euros

2.- PASIÓN DE BOBAL

Bodega Sierra Norte (DO Utiel-Requena)

Sierra Norte es una de las bodegas valencianas que más ha incidido en la revalorización de las variedades autóctonas como la Bobal, con la que elabora vinos de marcado carácter mediterráneo como este Pasión de Bobal rosado, un vino de estilo afrancesado que destaca por su color rosa pálido y sus aromas de fruta roja con un elegante fondo floral. En boca tiene una entrada fresca, con buen volumen y tacto untuoso. Se elabora con uvas procedentes de cultivos ecológicos ubicados en las comarcas más al oeste de la provincia de Valencia y tiene el certificado de producto apto para veganos.

Precio aproximado: 6,95 euros

3.- LOS FRAILES

Bodega Casa Los Frailes (DO Valencia)

La de los Frailes es una de las bodegas valencianas con mayor solera y se encuentra entre las diez más antiguas de España. Emplazada en un bello paraje en el municipio de Fontanars dels Alforins, la familia Velázquez elabora allí vinos con personalidad como este rosado de Monastrell, un vino de notables cualidades que se produce con la primera prensada de mosto. La breve crianza que realiza sobre sus lías incide en una mayor sensación de volumen en boca, potenciando además su carga aromática.

Precio aproximado: 6,30 euros

4.- ALTO CUEVAS

Bodegas Covilor (DO Utiel-Requena)

Alto Cuevas representa a día de hoy la tradición de vinos rosados en la DOUtiel-Requena. Se elabora fiel al estilo de vinificación de finales del pasado siglo XX, con uvas de la variedad Bobal cuyo mosto realiza la fermentación a temperatura controlada para evitar que las moléculas aromáticas se volatilicen. El resultado es un vino de corte tradicional, con un color rojo cereza de intensidad media. Tiene aromas que recuerdan a frutas rojas como la fresa o la cereza y sutiles matices balsámicos en su final. En boca se presenta muy fresco, gracias a una acidez presente pero bien integrada.

Precio aproximado: 4,50 euros

5.- ROSE MARINE

Chozas Carrascal (DO Utiel-Requena)

Al más puro estilo de los chateaux franceses, con la bodega en el centro de la finca, rodeada de viñedos, Chozas Carrascal es una de las firmas valencianas de mayor prestigio gracias a la singularidad y excelencia de sus vinos y cavas. Este refrescante rosado se elabora a partir de las uvas de la variedad Garnacha que crecen en la parcela de El Pedregal. Se vinifica bajo pautas tradicionales y descansa en depósito unas semanas tras la fermentación en contacto con sus lías. De atractivo color asalmonado, tiene aromas florales, notas minerales y matices de fruta roja.

Precio aproximado: 10 euros

6.- CLOS DE LÔM MONASTRELL

Clos de Lôm (DO Valencia)

Clos de Lôm ha sido una de las últimas bodegas en instalarse en la zona de Terres dels Alforins. Lo ha hecho por la puerta grande, con una colección de vinos que condensan toda la esencia de las decenas de parcelas que cultivan en Fontanars dels Alforins. De la mano del enólogo Pablo Ossorio en la dirección técnica, la bodega ha creado una colección de vinos tan singulares como este rosado de Monastrell, un vino que muestra un aspecto frágil y delicado que contrasta con su potencia aromática y su excelente acidez, propia de vinos elaborados en altura.

Precio aproximado: 12 euros

7.- BOBAL ROSA

Vicente Gandia (DO Utiel-Requena)

Desde la llegada de José Hidalgo a la dirección técnica de Bodegas Vicente Gandía, la compañía vinícola valenciana no ha dejado de sorprender con interesantes proyectos argumentados en el viñedo y las uvas autóctonas valencianas. Uno de los más destacados es una trilogía de ‘bobales’ con tres referencias distintas, entre ellas este rosado pálido, fresco y frutal elegantemente vestido. Un vino lleno de matices que consolida a la firma entre las mejor valoradas por críticos y prescriptores de toda España.

Precio aproximado: 17 euros

8.- IMPROMPTU ROSÉ

Hispano+Suizas (DO Valencia)

Pocas bodegas valencianas han sabido posicionarse en el sector de los productos premium como la requenense Hispano+Suizas. Con poco más de una década de trayectoria, la bodega fundada por Pablo Ossorio, Rafa Navarro y Marc Grin se ha ganado el respeto de profesionales y aficionados al vino con etiquetas como este Impromptu rosé, elaborado de manera exclusiva con uva de la variedad Pinot Noir que fermentan en barricas de roble para ganar en complejidad aromática y estructura en boca. Su extraordinaria acidez lo convierten en un rosado con notable capacidad de guarda.

Precio aproximado: 22,50 euros

9.- AULA ROSADO

Coviñas (DO Utiel-Requena)

Coviñas ha sido tradicionalmente la gran bodega de rosados de la Comunitat Valenciana. Con Enterizo lograron los mayores reconocimientos a nivel internacional, imponiendo un estilo de vino consumido en toda Europa. Ahora, bajo el renovado sello Aula, la bodega apuesta por un estilo más afrancesado. Se elabora con uvas de Bobal vendimiadas en su momento óptimo de maduración para lograr un equilibrio entre acidez y azúcar en cada racimo. Es un rosado que no defrauda, con intensos aromas de fruta roja y sutiles recuerdos de pétalo de rosa y un paso por boca fresco, largo y persistente.

Precio aproximado: 4 euros

10.- LES PRUNES

Celler del Roure (DO Valencia)

Bautizado por el enólogo Pablo Calatayud como un «blanco de Mandó», Les Prunes es un canto a las uvas autóctonas de Terres dels Alforins y a la tradición vinícola de la zona. Se elabora exclusivamente con uvas de la variedad tinta Mandó, aunque el proceso de vinificación es idéntico a cuando se elabora un vino blanco. Tras la fermentación realiza una crianza de seis meses en las tinajas de barro soterradas de la Bodega Fonda que le confiere volumen y una grata sensación de mineralidad en boca.

Precio aproximado: 11,50 euros