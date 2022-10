La calabaza es uno de los símbolos de Halloween, una de las fiestas más seguidas de los últimos tiempos, la fiesta del ‘truco o trato’. Pero ¿por qué? Según la leyenda, el diablo fue a buscar a un hombre llamado Jack por ser un borracho y estafador, pero este consiguió engañarlo y el diablo prometió no buscarle más. Años después Jack murió y fue rechazado en el cielo, pero también en el infierno y el diablo le condenó a deambular entre las sombras, pero le proporcionó una luz con una brasa, Jack solo tenía un nabo dónde meterla y así comenzó la tradición de usarlo como una linterna. Cuando los irlandeses inmigraron a América comprobaron que las calabazas eran más grandes y más fáciles de conseguir que los nabos y cambiaron la tradición. Desde entonces se decoran las calabazas con rostros terroríficos y no se identifica un Halloween sin calabaza.

Aunque a la calabaza se la considera una verdura, realmente es una fruta, como pasa con el calabacín, pepino o berenjena. Cada año aumenta su consumo en nuestro país, pero no solo por su tradición en Halloween, sino porque poco a poco los españoles se han acostumbrado a su uso culinario no solo por su gran sabor, sino por todas sus propiedades nutricionales, ya que es rica en antioxidantes por su alto contenido en betacaroteno, y contiene potasio y vitamina A, B, C y E.

Antes de nada hay que saber elegir bien una calabaza, en lo primero que hay que fijarse es en la piel, si es fina y muy lisa puede estar todavía verde. Así que lo ideal es que la piel sea gruesa y firme, es importante que no tenga imperfecciones, magulladuras ni golpes. Las calabazas más tiernas y jugosas son las que tienen la piel brillante. Es importante que mantenga su rabo o péndulo, ya que esto evita que la calabaza pierda humedad y este debe estar seco ya que significará que está lista para comer. El tamaño en la calabaza también importa, es preferible que sea pequeña y pesada ya que tienen más sabor que las grandes y ligeras. Los beneficios de esta fruta son:

Mejora el aspecto de la piel

La calabaza mejora el aspecto de la piel ya que es fuente de vitamina C y E, que son unos antioxidantes que contribuyen a bloquear los radicales libres que son unas moléculas que se generan de forma natural en el cuerpo y que son las causantes del envejecimiento celular, favoreciendo la aparición de arrugas y flacidez en la piel. Además, la vitamina C también contribuye a la formación de colágeno para que la piel funcione correctamente. El colágeno es una proteína que se encuentra de forma natural en la piel y que permite que se mantenga hidratada y protegida frente a los agentes externos.

Ayuda al sistema inmune

La calabaza, al ser fuente de vitamina C, también contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune, protege a las células frente al daño oxidativo y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. También su contenido en algunas de las vitaminas del grupo B, como el ácido fólico disminuyen el cansancio y la fatiga. Por otro lado, los antioxidantes que posee la calabaza, y en especial sus pipas, son capaces de neutralizar la acción de los radicales libres ayudando al sistema inmunitario y manteniendo el cuerpo sano y fuerte.

Es ideal para bajar de peso

La calabaza es rica en agua, posee más de un 90 %, lo que ayuda a prevenir la deshidratación y la retención de líquidos. Destaca su baja densidad calórica y su escaso contenido graso, lo que hace que no aporte casi calorías y la convierten en una opción ideal para los que se encuentren en un proceso de pérdida de peso. Además, su aporte en fibra hace que aumente la sensación de saciedad, estimula el tránsito intestinal, arrastra las toxinas y facilita las digestiones.

Aliada para la salud visual

La calabaza es una gran aliada para la salud visual ya que contiene vitamina A que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Las frutas y hortalizas de color naranja son antioxidantes gracias a los “carotenoides” como el betacaroteno, que dan el color anaranjado a la calabaza, y son precursores de la vitamina A que es fundamental para la salud visual. Además, contiene otros carotenos como la luteína o la zeaxantina que se encuentran de forma natural en los ojos.

Regula la presión arterial

La calabaza, gracias a su contenido en potasio contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal. Aunque es necesario complementarlo con una dieta equilibrada.