Sole Giménez: "No miro atrás, pero estos días se me remueve todo lo vivido"

Sole Giménez está de celebración. De una celebración mayúscula. Hoy festeja sus 40 años en el mundo de la música de la mejor de las manera. Lo hará con un concierto en Les Arts en el que, acompañada de amigos como Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda o Antonio José, repasará los éxitos que en estas cuatro décadas le han acompañado.

40 años años de carrera y parece que fue ayer.

Esa cifra demuestra que ya no soy tan joven.

Y como dice tu canción, pero con interrogación, ¿cómo hemos cambiado?

Hemos cambiado para algunas cosas a mejor y para otras a peor. Pero oye, aquí estamos, que es lo importante. De todas formas, yo miro atrás y no todo es diferente, pero sí hemos cambiado como sociedad. España era diferente. También es importante ver que tenemos la oportunidad de seguir y con más alegrías que penas.

Cuando empezaste, por situarnos un poco, se escuchaba la música en vinilo...

Vinilos y cassettes, sí señor. Imagínate cómo ha cambiado la música. Sí, sí.

Ahora que estas revisando tu discografía con motivo del concierto. ¿Qué sensación tienes? ¿se te ha revuelto el estómago?

Pienso que llevo muchos años y he hecho muchas cosas. Al revisar todos estos años de música me he dado cuenta de que son muchos los discos que he podido hacer y en los que he podido participar. Hacer el repertorio del concierto está siendo complicado porque no cabe ni el uno por cien de lo hecho. Es un poco triste no poderlo abarcar todo. Al repasar me he dado cuenta del trabajo y de la resistencia. Pero me quedo con un buen sabor de boca por un buen trabajo hecho. Creo que me puedo sentir orgullosa de los discos que hice con Presuntos Implicados y los diez que he hecho en solitario porque siempre he antepuesto la calidad a otras cosas. También me enorgullezco de la gente que me acompaña y me ha acompañado. Siento gratitud, tanto hacia la gente con la que he podido trabajar y al público . Ha sido y es maravilloso.

En un concierto tan especial ¿cómo se elige con qué abrir y con qué cerrar?

Se hace lo que se puede. Son demasiados discos y demasiadas canciones donde elegir. He recogido las canciones que me hace ilusión cantar delante del público y que sé que las van a disfrutar. Se quedarán muchas canciones en el tintero, pero esto es así. De todas mis canciones me siento orgullosa. Voy a reencontrarme con canciones que hace 17 años que no cantaba, porque cuando dejé Presuntos, el grupo siguió con otra cantante y por respeto dejé de cantar esos temas para seguir con los míos. Ahora me reencontraré con algunas de esas canciones porque ya no las canta ni toca nadie y es muy triste que se pierdan.

¿Sientes nostalgia?

Se me han removido muchas cosas pero no suelo ser muy una persona muy nostálgica. No miro hacia atrás porque creo que tampoco es bueno quedarse ahí, me importa más pensar en las cosas bonitas del futuro. Estos días se me remueve lo vivido y me quedo con todo lo bueno de todas estas épocas.

Te abriste camino en un mundo muy difícil. Hace 40 años había poquísimas mujeres compositoras.

Y seguimos siendo excepciones. Parece que hay muchas, pero realmente si te pones a comparar no somos tantas. El otro día meditaba sobre por qué me puse a componer. Yo, lo primero que hice, fueron canciones para la iglesia, y cantaba, supongo, porque había una persona como Cecilia que salía con una guitarra en la mano. Sin referentes nadie lo intenta ni creo que se pueda hacer.

Tú eres una de esas referentes.

Todas las que tenemos la suerte de tener una profesión que nos permite demostrar algún talento nos convertimos en referentes. Yo no sé si lo seré mucho o poco, pero si lo soy me alegraré muchísimo porque hace falta tener referentes, sobre todo a las mujeres.

El tiempo para la mujer, en la música, ¿ha pasado para bien? ¿o ahora se prima el físico y el espectáculo sobre la voz y la letra.?

Te respondo en dos partes. El tiempo ha pasado para bien, pero en cuanto a mujeres que toquen, interpreten, sean músicas, no sé. Todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo. En los cursos de programación de ingeniería o de técnica musical no hay mujeres .Y, a lo segundo, yo no lo hago y no lo podría haber hecho tampoco. No tengo ese talento, ni esa capacidad. Yo respeto a todo el mundo porque hay cabida para todo. Pero desde luego no ha sido mi opción nunca. Mis grandes referentes musicales han sido grandes voces y no grandes cuerpos.

¿Cómo definirías con una palabra tu carrera?

De fondo.

¿Has pensado muchas veces en tirar la toalla?

No muy a menudo, pero sí muchas veces.

¿A qué te agarras para decir no en ese momento de bajón?

A la música en sí, al público y a la familia que me dice, ‘venga p’alante y no te comas tanto la cabeza’.

¿Te sientes querida? ¿tu faceta televisiva te ha ayudado a acercarte más al público?

Las circunstancias en las que nos movemos nos permiten ser más cercanos en general y que se nos conozca un poquito mejor. El otro día, mi hermano José Manuel, me decía ‘tú tienes la suerte de que eres conocida a ratos’.

Antes citabas a Cecilia, pero ¿qué cantante actual te gusta?

Déjame pensar. Me gusta mucho lo que está haciendo Rozalén. Pero vamos, me gusta un poquito de todo y me gusta estar un poquito al tanto. Lo que no me gusta es por donde va la música latina. Es una pena. Creo que la música latina es mucho más que reguetón.

Si no hubieras sido cantante, ¿qué te hubiera gustado hacer?

Bueno, soy licenciada en Bellas Artes. Eso.

¿Qué haces para desconectar que no esté relacionado con la música?

Desconecto poco porque tengo proyectos que me generan mucho lío en la cabeza. No hago cosas excepcionales. Pero vamos, con dar una vuelta con amigos, tomar un vinito, una cena o ir al cine, yo ya desconecto.

¿Te cuidas mucho?

Aprendí bastante pronto lo que no había que hacer. Intento cuidarme, sí.

No quiero terminar sin preguntarte, quién te acompañará en el concierto de esta noche.

Tengo tres invitados maravillosos como son Miguel Poveda y Antonio José y luego la gran sorpresa monumental de que a Serrat le invité y se viene también.