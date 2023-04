Decía el novelista Albert Camus que «era consciente de cuán estéril es una vida sin ilusiones. No existe paz sin esperanza». Por eso, el Festival 10 Sentidos, consolidado en la ciudad de València durante los últimos años, vuelve a llenarse de optimismo en su duodécima edición bajo el lema «Las ilusiones».

Conscientes de que la sociedad vive momentos convulsos con acontecimientos como la subida de la electricidad o la guerra de Rusia, que generan miedo e incertidumbre entre la población, el festival propone una serie de espectáculos artísticos con el objetivo de que el público viva siempre con esperanza para, en palabras de la organización, tranquilizar el alma y unificarse como personas. En este sentido, la programación pretende que las ilusiones sigan intactas para seguir construyendo un mundo más sostenible humanizado y mejor para todos y todas.

El festival 10 sentidos ha programado varios espectáculos en los que se da cabida a todas las disciplinas del arte contemporáneo actual, a través de un discurso transversal y de convivencia. Así, durante el mes de mayo, una quincena de escenarios públicos y privados situados a lo largo de la ciudad acogerán este evento, que cuenta con artistas internacionales como Claudia Castellucci o Yoann Bourgeois, aunque también apuestan por proyectos comunitarios en los barrios y con artistas locales que permiten reflexionar a los asistentes en torno a este arte.

En esta edición, como novedad, el público familiar cobrará todavía más importancia, ya que se ha incrementado la programación infantil con el fin de acercar el arte a los más pequeños a través de consejos más profundos, en los que los menores puedan participar para desarrollar su imaginación y convertirse, así, en transmisores culturales.

Israel Galván "Seises"

El paisaje visual y sonoro de Sevilla se convierte en un solo de danza que alude a la inocencia infantil a través del «Baile de los Seises».El baile está interpretado por diez niños vestidos con ropa tradicional del siglo XVI, que solo actúan durante la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Carnaval y el Corpus Christi. Los seises son un recuerdo de la infancia de Israel Galván. En el Teatro Principal, el 6 de mayo

Música para bebés con UTEM

UTEM Escola de Música es el primer centro de la Comunitat Valenciana especializado en la pedagogía musical Willems. En «Ogha-Sadda-Maya», las familias, junto a sus hijos de 0 a 3 años, reflexionan a través de la música sobre la manera en la que la educación puede ser un motor de cambio para las futuras generaciones. En La Nau, el 7 de mayo

Yoann Bourgeois «Approach 18. touch»

El artista siempre ha buscado descompartimentar los enfoques y los espacios artísticos. Su singular investigación se plasma en dispositivos físicos amplificadores de fenómenos, que le permiten investigar espacios variados y proponer infinitas variaciones. Bourgeois denomina el proceso como un intento de aproximación a un punto de suspensión. En ella, juega en la frontera de lo vivo y lo artificial, busca una corporalidad desarticulada que da lugar a una criatura híbrida, flotante entre dos realidades y que cuestiona la raza transhumanista. En el Parque Central, del 4 al 6 de mayo.

José Manuel Mora y Carlota Ferrer con salón de belleza

El salón de belleza se convierte en un taller de escritura y creación «site-specific» a partir del concepto de «las ilusiones». Se trata de una decadente peluquería donde los personajes ajustarán cuentas con ellos mismos y se preparan física y moralmente para cruzar la orilla. Además, el salón también se convierte en un spa, donde todos aquellos que están cansados del mundo, encuentran un lugar en el que refugiarse. José Manuel será uno de los actores, mientras que Carlota Ferrer es directora, coreógrafa y actriz. En el barrio del Cabanyal, peluquería Jesús, el 18 de mayo.

Eyas dance proyect «Sensual texion»

La obra, protagonizada por tres intérpretes trans, se centra en el empoderamiento, la sanación y la celebración de la conexión

honesta y vulnerable con los propios cuerpos en transformación. En La Rambleta, 10 de mayo.

Coloquio mujeres y ciencia

Helena Prima, jefa de Proyectos del área de seguridad, salud y monitorización ambiental en ITENE; Lola Llobat, miembro de algunas sociedades científicas, y Alegría Montoro, del servicio de Protección Radiológica del Hospital Universitario La Fe, analizan la situación actual dentro del ámbito científico en el marco de los desafíos que se presentan frente a la crisis medioambiental y de cuidados. María Pardo, agente de igualdad y experta en comunicación con perspectiva de género, modera el debate «Desafíos e ilusiones para poner la vida en el centro». En la Fundación Cañada Blach, 15 de mayo

Clausura

LABA, School of Art, Design & New Media, la creadora Marta Pazos, una de las dramaturgas más relevantes del panorama escénico actual, y las DJ Hits With Hits ponen el broche de oro a esta edición con diferentes propuestas que invitan a reflexionar sobre el viaje por las ilusiones, el lema de este festival. En el teatro El Musical, 21 de mayo