P arece que fue ayer cuando, a finales de mayo, el Festival Itinera anunciaba en su presentación la realización de más de 50 conciertos en los ‘pobles xicotets’ de la Comunitat Valenciana. Parece que fue ayer, cuando después de una edición piloto con gran acogida en el verano de 2022, el festival más itinerante anunciaba que volvería a llevar la música de calidad, pero esta vez de una forma mucho más ambiciosa. Parece que fue ayer cuando el Conservatorio Superior de Música ‘Oscar Esplà’ de Alicante se llenaba de público y personalidades para asistir a la presentación y consolidación del festival más itinerante. Sin embargo, ya han pasado más de 5 meses y casi 100 ‘pobles xicotets’.

Cinco meses de mucho brío e intensidad en los cuales el autobús de Itinera ha llevado la música de calidad a la plaza del pueblo de 100 localidades de menos de 2.000 habitantes del interior de la Comunitat Valenciana. Un período de mucho trabajo y esfuerzo que certifica que el festival más itinerante ha pasado de ser un proyecto a una realidad cada vez más presente en los programas de los ‘pobles xicotets’ del territorio valenciano. Cinco meses que garantizan que el autobús del Festival Itinera CV seguirá rodando y tendrá una tercera edición.

Porque si algo ha quedado claro durante estos más de 150 días, y especialmente en los dos últimos fines de semana frenéticos que pondrán fin a la segunda edición, es que el autobús del Festival Itinera tiene gasolina para rato. Gasolina, y pasajeros. Porque pocas veces hablamos de los pasajeros, que no son otros que los músicos de este festival, sin los cuales Itinera no sería lo que es. Desde el inicio del festival, más de 50 músicos se han subido al autobús para recorrer y llevar su música a los pueblos de menos de 2000 habitantes de la Comunitat Valenciana. Un medio centenar de artistas como Chen Jiménez, artista latino rumbero, quien el pasado fin de semana llevó su música desde Montesa a Alfarb, pasando por Atzeneta, para terminar el domingo en Quesa y Riola. Una travesía en la que el polifacético artista tiene claro lo que destaca del Festival Itinera como músico: «Lo mejor es lo agradecido, respetuoso y participativo que es el público de todos los pueblos a los que hemos ido. Desde el primer minuto te hacen sentir como en casa, y eso pasa en muy pocos sitios fuera de Itinera», manifestación que el artista nos hace con una sonrisa en la cara, justo antes de empezar a tocar ‘a capela’ en un espacio abierto de la localidad valenciana de Riola, sin ninguna conexión eléctrica para su guitarra, «pero con todas las ganas del mundo».

Y como los grandes, el Festival ItineraCV se crece en las grandes ocasiones y tenía guardado lo mejor para el final. Si el pasado fin de semana fueron 22 los pueblos que el festival más itinerante recorrió con su música, el sprint final antes de la meta llenará de melodías 26 pueblos de la Comunidad Valenciana desde este viernes hasta el domingo. Pueblos de Alicante como la Vall d’Ebo, Almudaina, Sanet i Negrals, Benimarfull o Benillup, en el que ya ofrecieron un espectáculo el pasado mes de agosto, y por eso su alcalde Javier Navarro tiene claro que será igual o mejor que en verano: «Mucha gente me ha dicho que va a venir aposta al pueblo, porque en verano se quedó con ganas de disfrutar del concierto». Pueblos de Castellón como Villabona, Villanueva de Viver, Torrechiva, Villamalur, Viver o la Vall de Almonacid. O localidades del interior de Valencia como Higueruelas, en la que como manifiesta su alcalde, Melanio Estaban, «estoy deseando que llegue ya el próximo sábado a las 16h de la tarde, para ver subirse al escenario al dueto ‘Gabi y Marcos’, y ofrecer a mi pueblo un espectáculo tan riguroso como necesario. Hacen falta proyectos así en los pueblos de interior para darnos visibilidad y ponernos en el mapa». Pero los poco más de 500 vecinos de Higueruelas no serán los únicos que tendrán un fin de semana musical en la provincia de Valencia, porque ItineraCV también llegará a las localidades de Benissuera, Barxeta, Torrella, Guadasequies, Fortaleny, Salem, La Alqueria de la Comtesa, Aielo de Rugat, Llutxent, Benicolet, Calles y Alpuente.

Veintiocho conciertos que pondrán el broche de oro a una segunda edición que ha superado con creces las expectativas, ya que se ha llegado a la cifra de los 100 conciertos. Cien conciertos en cien pueblos que han hecho ver a las instituciones, personalidades y, sobre todo, a los vecinos que gracias a Itinera CV, no hay ciudadanos de primera y de segunda. Cien actuaciones que han demostrado que no solo las grandes ciudades pueden disfrutar de espectáculos de primera y cultura de calidad. Este verano, gracias a ItineraCV, la música premium ha sonado durante cinco meses en localidades donde esa posibilidad simplemente suponía una utopía para sus vecinos. Y todo gracias a todas esas personas que han hecho posible este festival vertebrador, igualitario y democrático. Un festival que ya está trabajando en una tercera edición, que avisamos -y quien avisa no es traidor- promete ser mucho mejor que la anterior.