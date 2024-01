La fiebre de los tributos

Los hay a decenas y para casi todos los gustos. Solo actuando por la Comunitat Valenciana ya nos salen los Live Forever, dedicados a rendirle tributo a Oasis, y The Blisters, auténticos expertos en la obra de The Beatles. Fitología se han especializado en interpretar canciones de Fito y los Fitipalidis mientras que A Jierro hacen lo propio con O Funkillo. Sepulnation braman como unos Sepultura a la valenciana y Fugitivo vuelan con las canciones de Barón Rojo. «Cambio de Planes», una de las últimas canciones compuestas por Enrique Urquijo, da nombre a una banda tributo de Los Secretos, «Animal caliente», himno de Barricada, ha inspirado a un grupo que recrea las canciones de la formación navarra, y el «Por que sí» que recitaban Los Rodríguez en «Sin documentos» ha servido para bautizar a un combo que rinde homenaje a la banda hispanoargentina y al ínclito Andrés Calamaro.

Hay, por supuesto, homenajes a Nino Bravo (como el que realiza Eva Ferri, una de las hijas del cantante, el de Serafín Zubiri acompañado por la Orquestra de la Comunitat Valenciana recientemente en Les Arts) e incluso Rafael Conde «El Titi» tiene «Libérate», un espectáculo de homenaje que pasa este mes por el Flumen y que repasa la trayectoria artística y personal del carismático cantante fallecido en València hace ya más de dos décadas.

Hay, pues, pocas dudas al respecto: los tributos musicales están de moda. De hecho, y si nos ponemos tiquismiquis, podríamos decir que están tan de moda que incluso los propios artistas gustan últimanente de rendirse tributo a sí mismos recordando sobre el escenario aquel disco que les hizo tan populares un par de décadas atrás.

En cualquier caso, queda claro que tras este fenómeno del «tributo» se esconde casi siempre la nostalgia por una música a la que por varias razones -lejanía geográfica (artistas que no suelen frecuentar estas tierras), cronológica (artistas que ya no tocan en directo ni graban discos) o incluso biográfica (artistas que ya han dejado de pertenecer a este mundo)- nos es complicado acceder. Quizá por eso es imposible encontrar en la programación semanal algún tributo dedicado a Bad Bunny, Quevedo o Rosalía, aunque seguro que también les llegará la hora porque sus fans también serán algún día víctimas de la nostalgia.

No hay que descartar otro factor para explicar el «boom» de las bandas triubuto. Como es lógico, la imitación suele ser menos costosa que el original y a veces resulta tan lograda que con buena voluntad y ojos entrecerrados uno puede transportarse a un gran estadio en el que disfruta de su ídolo en primera fila. Los músicos que se dedican a este tipo de negocios no suelen ser malos, y los hay que no solo reproducen las canciones ajenas a la perfección, sino que también imitan poses, vestuarios e incluso muletillas con una capacidad evocadora irresistible.

En València ya hay varios espacios que dedican parte de su programación semanal a las bandas tributo y de versiones, algunos ya casi de forma exclusiva y otros compaginándolas con propuestas de artistas que siguen apostando por temas originales.

La Rambleta, por ejemplo, ha añadido a su programación habitual de teatro, musicales, monólogos y conciertos, varios espectáculos de homenaje a clásicos del pop y el rock, empezando el 11 de enero por «My Way, el legado de Sinatra», un tributo al viejo ojos azules a cargo del «crooner» valenciano Javier Botella y su quinteto con la colaboración especial de Dómisol Sisters. El 12, los Queen Forever Tribute se presentan como «el mejor Queen después de Queen», y el 13 Brohters in Band recrea la última gira de Dire Straits donde Mark Knopfler y compañía recorrieron 21 países con un total de 220 conciertos. Ya en febrero, el auditorio de San Marcelino acogerá también homenajes musicales a Pink Floyd a cargo de los músicos que forman la plataforma La Movida Valenciana, a The Beatles por parte de The Abbey Road (con sendos espectáculos para niños y mayores) y ya en abril a Genesis con los italianos The Watch.

En el casino Cirsa Valencia los espectáculos tributo sirven también para acompañar su servicio de cena ya sea rindiendo homenaje a Depeche Mode (a cargo del grupo Dressed in Black), a Raphael y Camilo Sesto (ambos personificados por Sergio Romero) o a quien seguramente es el artista más imitado de todos los tiempos: Elvis Presley (resucitado por la John Mencis Band).

Black Note es uno de estos locales que se ha especializado en atraer al público creciente aficionado a los conciertos de versiones más o menos temáticas. Ahí van a tocar en esta y las próximas semanas Green Covers haciendo temas de U2, Depeche Mode o Muse; Mad House of Fun, especializados en rock y garaje de los 80 y 90; Carpinxos Band, que tiran hacia los sonidos negros; Demenos especializados en clásicos desde ACDC a Rollling Stones, y Revival que tiran hacia los Beatles; C3PO ofrecerán un concierto para nostálgicos de los 90, Los Guapus del pop y disco de los 80 y 90 y Milindri’s Band rendirán homenaje a Melendi.

Hay otros lugares en València de clara vocación rockera que amplian su oferta con tributos a los clásicos del asunto. En Peter Rock, por ejemplo, actuarán en los próximos días 666, banda especializada en canciones de System of a Down, Rage Against the Machine y Audioslave; y Para Siempre, dedicada a dar voz a los Heroes del Silencio. Rock City ha programado el 13 de enero su propio festival «Monsters of Rock» en una noche en la que actuarán bandas tributo de Metallica (Black Horsemen), AC/DC (Thunderstruck), Guns & Roses (Nice Boys) y Iron Maiden (666). Y ese día, en Loco Club, Tom Petty Tribute recrearán en escena el Full Moon Fever del músico norteamericano. En este local, el 26 de enero, quien recibirá el homenaje merecidísimo será David Bowie a cargo de Boys From Mars and the Space Oditettes.

En 16 Toneladas -donde ayer actuaron Metal Machine Music, cuatro músicos comandados por Óscar Briz que recrean temas de The Velvet Underground y Lou Reed- aterrizan esta noche The Rising Doors, otros cuatro músicos valencianos -Borja González-Ayllón, Lluisen Capafons, Pablo Barrios, Jacobo Pérez y Pablo Silva- se meten en la piel de Jim Morrison, John Paul Densmore, Ray Manzarek y Robby Krieger para aproximarse a la propuesta estética y sonora de The Doors.