Nebulossa, el fenómeno del Benidorm Fest

Cada Benidorm Fest tiene un himno, una canción que triunfa, que lo ‘peta’, independientemente del resultado y de cuál sea la ganadora. En el primero fue «Ay, Mamá», de Rigoberta Bandini; en la segunda edición, «Nochentera» de Vicco; y esta tercera, que ya ha dado a conocer las 16 canciones finalistas, el tema lo firma una pareja valenciana. «Zorra» de Nebulossa, la formación de María Bas y Mark Dasousa que surgió tras el confinamiento, se ha convertido en la canción más escuchada por el momento y en todo un fenómeno viral, un tema que invita a «a salir a la calle a gritar lo que siento, a los cuatro vientos», como dice la letra.

«Es una canción muy bailable, con un mensaje muy directo y empoderante. Habrá opiniones de todas las clases, pero nosotros pretendemos resignificar el concepto de ‘zorra’, cambiar la idea de esa palabra, que es mala, no como ‘zorro’», explica María Bas, la impulsora del grupo. «Puede haber un sector que se sienta molesto, pero para nada es nuestra intención. Como en todas las canciones, había una necesidad de transmitir un mensaje y como mujer, yo y todas, en algún momento nos hemos sentido marginadas, discriminadas, o maltratadas, queríamos decir que ‘¡ya está bien!’», añade la cantante. Por eso, la canción que presentaron al Benidorm Fest es un grito a la libertad, a ser una misma, a expresarse y a salir y a mostrarse sin miedo.

En el panorama musical valenciano, Mark Dasousa es un ‘viejo’ conocido, ya que está detrás del Atomic Studio de Ondara, que ha producido a bandas como Zoo, La Fúmiga, Smoking Souls, La Raíz, Orxata… Él y María Bas reconocen que el éxito de «Zorra» les ha pillado por sorpresa. «Nuestra intención era divertirnos, y es lo que está pasando. No teníamos expectativas muy elevadas, nos está sorprendiendo que se haya recibido de esta manera», reconoce Dasousa. Tanto es así, que habían previsto el lanzamiento de la canción en plataformas para noviembre, dentro del EP «Virtuorrosismo» de Nebulossa, pero lo tuvieron que aplazar al ver que habían pasado el corte del Benidorm Fest, sin multinacionales detrás. «Está siendo una revolución que no esperábamos para nada, estamos supercontentos porque el mensajes está llegando a la gente», añade Bas.

Pero, además de la letra —muy en sintonía con la ola feminista—, también destaca la música, de tintes ochenteros, reminiscencias retros, sintetizadores y muy bailable. Sobre esto, habla Mark Dasousa, que apunta que han querido recuperar «música anacrónica» para ponerla «a la orden del día». «No seguimos una moda en concreto, pero sí hemos actualizado el sonido ochentero y lo hemos traído al 2023. Es el mensaje y la pegada», dice, ya que en este y otros temas como «Me ha dado porno» o «Me pones a mil» apuestan por «mezclar el mensaje con la parte artística».

Etiqueta de favoritos

Ahora mismo, Nebulossa tienen la etiqueta de favoritos del Benidorm Fest, que coronará la propuesta ganadora en febrero, pero los valencianos reconocen que no se habían planteado llegar al Eurovisión que en 2024 acogerá Suecia. «No estaba dentro de nuestras expectativas reales, ni pasar del primer corte, por eso estamos tan sorprendidos, iríamos muy contentos, pero no lo vemos factible», reflexiona el productor, que ahora ha pasado al otro lado, como artista.

Por su parte, María Bas es consciente de que si fuesen los elegidos «es una responsabilidad muy grande», pero también «una manera de cambiar las cosas y de que este mensaje llegue a más gente», aunque ya reciben mensajes de muchas partes del mundo y más allá de Europa, como Latinoamérica. «Es algo muy grande, estamos emocionadas», admite. «Es muy gratificante que nos conozcan, un sueño hecho realidad la aceptación y que guste nuestro grupo y este estilo», añade la cantante. Sobre la actuación , trabajan en la puesta en escena, pero no quieren adelantar nada. «La idea es sorprender, ese es el objetivo, hacer y una actuación al nivel del festival».

Ambos integrantes de Nebulossa —que son pareja y tienen dos hijos— se sienten «unos privilegiados». Llevan, posiblemente, la propuesta más atrevida de las 16 canciones seleccionadas al Benidorm Fest y son, además, los veteranos, al ser los más mayores de los participantes. «No sentimos que la edad sea un inconveniente y esto es una prueba de que no lo es, hay gente joven con un talento y capacidades brutales, pero nosotros estamos muy contentos y nos sentimos bien tratados por todos», afirma Mark Dasousa.

Sobre alguna comparación que se hace, apuntando que «Zorra» podría seguir la estela de Rigoberta Bandini hace dos años, los Nebulossa se muestran totalmente fans de la catalana. «¡Dios salve a Rigoberta Bandini!», bromea Dasousa. «Que nos comparen es un honor, aunque no vemos que se parezcan las canciones, no es nuestra intención, salió así, pero no nos desagrada en absoluto», añade.

Cada vez más diversidad

Del Benidorm Fest destacan que «se forma un vínculo muy familiar, no sentimos que sea una competición». Además, piensan que es «una propuesta fantástica para darse a conocer» y valoran «que se haya abierto a diferentes estilos musicales, edades y géneros», dice María Bas , fan también de las Tanxugueiras. «Sienta bases muy interesantes; la industria está ahí y presenta sus proyectos, pero también grupos con nosotros, que no tenemos una multinacional detrás. Desde RTVE y la organización tenían muy claro que hacía falta una revalorización y, sinceramente, creo que lo han conseguido», reflexiona Mark Dasousa. Ahora, la pareja está centrada en bordar el directo de Benidorm en las semifinales y «redefiniendo su agenda» sobre la marcha. Antes, habían actuado en salas pequeñas, pero también en la pérgola de la Marina de València o en el Atlantic Fest, entre otros.

Las semifinales del Benidorm Fest 2024 serán el 30 de enero y el 1 de febrero, y la final el 3 de febrero. Además de Nebulossa, también aspiran a representar a España en Eurovisión el también valenciano st. Pedro y Almácor, Angy, Dellacruz, Jorge Gónzalez, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Miss Caffeina, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofia Coll y Yoly Saa. Ahora faltará por ver cómo defienden sus temas en directo.