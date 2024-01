"En OBK no ha habido nada de postureo ni marketing"

Era octubre de 1991 cuando OBK publicaba su primer álbum Llámalo sueño. Aunque para Jordi Sánchez y Miguel Arjona parecía un sueño, consiguieron vender millones de discos. En 2012, el grupo decidió separarse. Jordi tomó las riendas de un proyecto que vive con la misma ilusión que el primer día.

Tras treinta años, muchos creían que el grupo había desaparecido, pero se puede decir que estás en uno de tus mejores momentos musicales.

Yo también soy de los que pensaría que no íbamos a durar 30 años. Siempre he sido bastante cabal en ese sentido. He pensado que una carrera de diez años es muy digna. Casi todos los grupos que conocemos, los más importantes son los primeros diez años, que van a dejar la huella. En ese sentido, OBK ha cumplido con creces en esos primeros diez años. Nuestro primer disco vendió muchísimo y a los diez años hicimos "Antropop”, que fue un punto de inflexión. A partir de ahí, es seguir trabajando, como he hecho todo este tiempo. En una carrera de 30 años hay momentos que estás arriba y otros abajo. Es momento de celebrar y me siento muy cómodo con todo lo conseguido.

El primer disco fue Llámalo sueño. ¿Era una premonición de todo lo que ibais a vivir?

Era el sueño de cualquier adolescente, que en su habitación hace canciones y piensa si le gustará a la gente. Es el sueño que tiene todo el mundo, de poder compartir tu mensaje. Eso es una de las cosas de OBK que dura en el tiempo. La gente ha visto esa verdad y no ha habido nada de postureo ni marketing. Ha sido puro corazón para lo bueno y para lo malo. Esa pulsión que tuve con la música electrónica, tener un sintetizador en mi habitación, pensar que se podría… Te das cuenta que tienes tu personalidad y tus emociones y hay gente que comparte tu manera de ver la vida.

¿”Historias de amor” marcó un antes y un después?

Es una de las canciones más reconocidas del mundo, es un clásico y es una canción popular, que tiene una historia. Es la primera maqueta que empezamos a mover cuando éramos adolescentes con un cassete. Estaba cantada en inglés porque yo quería cantar todo en inglés por la influencia que tenía. Esa maqueta llegó a un DJ de Los 40 Principales y le gustó. Es una versión que pueden escuchar en el recopilatorio de “OBK-20”, que ya tiene el alma y el recorrido con esas estrofas que calaron desde el minuto uno.

¿En qué momento decides cantar en castellano?

No fue una decisión nuestra. Aunque no nos gustaba la idea, a este DJ, cuando empezó a mover la maqueta, las compañías le decían que en inglés no, que había que cantar en castellano. Fue un poco forzado, pero lo probé. Hice “Nunca jamás” y me sentí cómodo. A partir de ahí nos turnamos las letras. Miguel se encargaba de las letras. Nos dimos cuenta que teníamos capacidad de plasmar nuestros sentimientos, nuestras inquietudes.

El 2012 supuso un punto de inflexión tras la marcha de Miguel. ¿Cómo fue ese momento?

Fue un momento no esperado, pero son momentos que la vida tienen. Es difícil mantener una relación donde se convive. Hay mucho desgaste y ego y esas cosas hay que saber controlarlas. Nos conocíamos antes de tener éxito y esto era un punto a favor. Era muy importante para la gente, pero no para mí. Desde los 12 años tenía muy claro que tenía pasión por la música y tenía tanta ilusión al hablar de OBK... Era mi sueño compartido con Miguel. Mientras esté vivo, OBK estará vivo. Lo importante es tener pasión por lo que haces y lo sigo manteniendo igual que al principio. Siento cada noche la misma ilusión cuando subo al escenario.

Era importante mantener la esencia del grupo, pero poniendo tu propio sello.

Me he encargado un poco de todo. No me ha cambiado mucho en ese sentido. Miguel me liberaba de hacer todas las letras del grupo, yo me encargaba de la producción y del concepto. He sido muy controlador, pero me gustaba compartirlo con mi mejor amigo.

Tras 15 discos, ¿OBK ha conseguido el sitio que se merece en la industria española?

Es una cuestión de tiempo. Hay cosas que me hubiera gustado tener, pero hay otras cosas que no hubiera soñado tener y las he tenido. No deja de ser un viaje positivo. Estoy hablando de mi sueño. He vivido de la música todo este tiempo. Mi creatividad y mis canciones lo han hecho posible. Estoy feliz y orgulloso, aunque quedan cosas por hacer. España es un país complicado para las cosas que hago, pero no me he metido en la música por el reconocimiento. No todo puede ser como uno sueña, pero hay que intentarlo.

¿Hay algo que cambiarías?

No, porque la vida es así. Siempre se aprende de lo malo. De lo bueno se aprende poco porque vas a estar feliz. Tras las cosas malas te levantas y vuelves a caminar. Sigues tu corazón y es cuando vale la pena.