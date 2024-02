La Sala Ultramar baja el telón con una mirada optimista

La banda británica de rock Oasis publicaba en 1995 el tema «Morning Glory». Aunque esta expresión puede tener varios significados, uno de los más extendidos es el que está relacionado con el estado de ánimo optimista, enérgico o entusiasta que una persona puede tener durante la mañana tras una buena noche de sueño.

Con esta visión decide echar el telón, tras doce años encima de los escenarios, el equipo de la sala Ultramar a través de su última función «Morning Glory», que se podrá ver durante los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de febrero, a las 20 h.

Bajo el texto y la dirección de Mertxe Aguilar, la obra se centra en tres mujeres que buscan a otra que desapareció hace ocho años. Curiosamente, esta protagonista ya apareció en el primer texto escrito por la autora -que también dirige la sala-, «Aquí no va a salir el sol», que también se estrenó allí.

"Dejar ir ciertas situaciones"

Aguilar escribió este texto el pasado 2022, aunque todavía no se había atrevido a estrenarlo. «La obra habla de la necesidad de dejar ir ciertas situaciones, ya sea a nivel laboral, personal o en las relaciones de amistad o de pareja», explica. Aunque en aquel momento, la directora desconocía que la sala iba a cerrar el próximo domingo 18 de febrero, «Morning Glory» está muy relacionada con la situación que atraviesa la sala y su equipo en estos momentos. «La gente encuentra cierta relación, pero, en un principio, no tenía nada que ver», afirma Aguilar, quien añade que «a veces, aunque no quieras, tienes que dejar ir algunas cosas».

«Será extraño, otras personas estarán detrás, también otros muebles en el pasillo, la imposibilidad de pagar con tarjeta... Es normal, estamos desmantelando la sala, abriendo el desguace y dejando que todo desaparezca», indcaba el equipo en sus redes sociales días antes del estreno.

Maribel Bayona, Julia Vicario y la propia Mertxe Aguilar protagonizan este «true crime», al cual acompañan Verònica Andrés, Álvaro Báguena, Pau Gregori, Toni Misó, Guada Sáez y Eva Zapico. «Tengo la suerte de que la obra esté formada por un equipo maravilloso, ya que todos los que trabajamos en la sala estamos involucrados de una manera u otra, por lo que hemos formado una familia», recalca.

Tras doce años encima de los escenarios, la directora reconoce que están siendo «días duros y difíciles emocionalmente». La obra, que se estrenó la semana pasada, pretende mostrar «una mirada optimista». «Estamos viviendo una montaña rusa de emociones, pero queremos que sea un adiós bonito y optimista», añade.

A lo largo de las primeras funciones, el público ha acogido el estreno con mucha emoción. «Muchos nos han acompañado durante estos doce años, por lo que se sienten identificados con la obra», reivindica. A pesar de ello, el equipo se siente «aliviado», ya que, en sus palabras, «hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para que todo saliese bien».

Por eso, la directora anima al público a acudir a este último espectáculo. «Queremos que vengan a nuestra casa, que al final es un poco la casa de todos», concluyen.